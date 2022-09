Es ist wieder soweit: Mit iOS 16 hat Apple seinem iPhone sein neuestes Betriebssystem spendiert. Die wichtigste Neuerung sticht sofort ins Auge. Der Sperrbildschirm wurde stark überarbeitet, lässt sich jetzt so stark anpassen wie nie zuvor. Mehr dazu und die wichtigsten Neuerungen erfahren Sie in diesem Artikel. Einige Funktionen sind aber etwas schwerer zu entdecken. In der Fotostrecke haben wir die besten zehn für Sie zusammengesucht.

Einige der Funktionen hängen stark mit anderen Neuerungen zusammen. So ermöglichen das neue Benachrichtigungs-System sowie die überarbeiteten Fokus-Modi, die Benutzungserfahrung in bisher unbekannter Flexibilität an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Andere versteckte Funktionen helfen direkt im Alltag – oder machen einfach Spaß.