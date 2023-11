von Malte Mansholt Seit Dienstagabend stehen neue Updates für iPhone, iPad und weitere Geräte bereit. Vor allem das iPhone-Update behebt einen folgenschweren Fehler.

Am Dienstagabend hat Apple mehrere Updates für seine Geräte zum Download bereitgestellt. Statt großer neuer Features bringen sie viele Verbesserungen im Detail. Vor allem Besitzer eines modernen BMW und eines iPhone 15 sollten so schnell wie möglich updaten.

Denn einer der von iOS 17.1.1 behobenen Fehler kann schwerwiegende Folgen haben: Wie BMW bereits bestätigte, kann das Laden der neuen iPhones in der Ladeschale der betroffenen Modelle den NFC-Chip zerstören (hier erfahren Sie mehr). Apple hatte sich zu dem Problem bislang nicht geäußert. Auch in der Update-Beschreibung bleibt man vage: "In seltenen Fällen kann es sein, dass Apple Pay und NFC auf iPhone-15-Modellen nach dem kabellosen Laden in bestimmten Autos nicht mehr verfügbar sind", heißt es dort. Bereits entstandene Schäden dürfte das Update indes nicht beheben, Betroffene sollten sich entsprechend an den Support wenden.

Verbesserungen im Detail

Die anderen Änderungen lösen weniger dramatische Probleme. Beim iPhone hatte etwa das Wetter-Widget das Symbol für Schnee unter Umständen falsch dargestellt, das wurde nun behoben. Ein Problem mit instabilen Wlan-Verbindungen bleibt in der aktuellen Version leider weiter bestehen. In der Testversion des bald erwarteten iOS 17.2 ist es aber bereits gefixt.

Auch Apple-Watch-Nutzer sollten übrigens schnell updaten, wenn sie seit watchOS 10 Akku-Probleme haben. Laut Apple hatte ein Fehler die Laufzeit verkürzt, die nun erschienene Version watchOS 10.1.1 soll das beheben.

Auf dem Mac wurden mit macOS 14.1.1 nicht weiter beschriebene Sicherheitsprobleme behoben. Da Apple auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet, dürfte es sich nicht um kritische Fehler handeln.

Sollten Sie automatische Updates aktiviert haben, laden die Geräte die Aktualisierungen von selbst, wenn sie über Nacht geladen werden und über eine Internetverbindung verfügen. Manuell lassen sich die Updates in den Einstellungen unter "Allgemein" und "Softwareupdate" anstoßen.

