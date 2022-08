von Malte Mansholt Schon in wenigen Wochen erscheinen Apples nächste große Betriebssysteme. Dass jetzt vorher noch überraschend ein Mini-Update für iPhone, iPad und Macs erscheint, sollte alle Nutzer in Alarm versetzen.

Im September ist es soweit: Mit iOS 16, iPadOS 16 und neuen Systemen für Mac und Apple Watch bringt Apple sein jährliches großes Update für seine Geräte. Eine Vorschau gab es bereits auf der Hausmesse WWDC (hier erfahren Sie mehr), die Testversionen sind schon auf Millionen Geräten installiert. Jetzt wurde plötzlich noch ein schnelles Zwischen-Update eingeschoben. Das Timing zeigt: Es ist ernst.

Mit iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 sowie macOS Monterey 12.5.1 hat Apple seine Systeme für iPhone, iPad und Mac-Rechner gestern Abend mit einem Notfall-Patch versehen. Und empfiehlt ausdrücklich, sie so schnell wie möglich zu installieren. Der Grund für die Dringlichkeit: In den Systemen befinden sich zwei gefährliche Sicherheitslücken, die laut Apple bereits gezielt für Angriffe genutzt werden.

Kritische Lücken

Die beiden Lücken sind auf allen drei Systemen die gleichen. Sie stecken im Kernel, also dem Herz des Betriebssystems, sowie in Webkit, dem Unterbau für Apples Browser Safari. Das macht sie enorm gefährlich. Webkit ist auf dem iPhone und iPad die Basis für sämtliche Internet-Inhalte, auch in Drittapps. Auf dem Mac sind auch Alternativen erlaubt, etwa in Google Chrome oder Firefox, diese sind von dem Webkit-Fehler nicht betroffen.

Laut Apple wurden auf beide Fehler bereits aktiv Angriffe ausgeführt. Durch den Fehler können Angreifer dem Kernel heimlich Code unterjubeln und diesen jenseits von Sicherheitsmaßnahmen ausführen. Der Browser-Fehler wiederum lässt Webseiten beliebigen Programmcode einspeisen. Eine Kombination der Fehler wäre eine enorme Gefahr, ob das aber auch in der Praxis passiert ist, verrät Apple nicht. Trotzdem ist die Bitte um eine schnelle Installation nachvollziehbar.

So müssen Sie vorgehen

Um die eigenen Geräte abzusichern, müssen Sie in den Einstellungen unter "Allgemein" und "Softwareupdate" (iPhone und iPad), beziehungsweise "Systemeinstellungen" und "Softwareupdate" (Mac) prüfen, ob das Update zur Verfügung steht beziehungsweise bereits installiert wurde. Sind automatische Updates aktiviert, werden die Updates über Nacht bei bestehender Stromverbindung in der Regel automatisch geladen. Im Zweifel können Sie das Update aber auch selbst anstoßen.

Ein ebenfalls heute Nacht für einige Apple Watches erschienenes Update ist übrigens nicht sicherheitskritisch. Mit watchOS 8.7.1 behebt Apple lediglich auf der Apple Watch Series 3 einen Fehler, der für unerwünschte Neustarts sorgen kann.

