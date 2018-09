iPhone-Nutzer in ganz Deutschland wundern sich über die folgende Meldung: "Ungesunde Luftqualität". Die Angaben zur Luftqualität wurden in Deutschland mit Apples neuem Betriebssystem "iOS 12" zur Wetter-App hinzugefügt. Auf Twitter posten zahlreiche Nutzer Screenshots der Warnhinweise. Doch ist die Luftqualität in deutschen Großstädten tatsächlich so schlecht? Wahr ist: Die Grundbelastung in deutschen Ballungsräumen überschreitet regelmäßig die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. (Quelle: Umweltbundesamt) Wer die Belastung in seinem Wohnort überprüfen will, kann auf der Webseite des Umweltbundesamtes die Werte zahlreicher Messstationen einsehen. Auf stern-Nachfrage teil Apple mit, dass die Messwerte für die Wetter-App vom US-Unternehmen "The Weather Channel" bereitgestellt werden.