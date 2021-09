Es ist soweit: Unter dem Motto "California Streaming" hat Apple in einer virtuellen Keynote aus der Heimat Cupertino seine neuesten Kreationen präsentiert. Und wie man es von dem Konzern gewohnt ist, sind das iPhone 13 und die Apple Watch Series 7 wieder echte Hingucker geworden. In der Fotostrecke sehen Sie die neuen Farben, den neuen Look der Apple Watch und mehr.

Apple Watch Series 7: Ein kleiner Neuanfang

Während die iPhones weitgehend dem Look der Vorgänger entsprechen, hat Apple bei der Apple Watch Series 7 ein vorsichtiges Redesign gewagt. Die Uhr seit der Apple Watch 4 mit einem größeren Display erstmals einen leicht veränderten Look erhalten, das grundsätzliche Design mit den sanft abgerundeten Seiten war aber das gleiche geblieben. Jetzt hat Apple etwas mehr geändert. Die Rundungen an der Seite und auch am Display selbst sind noch ausgeprägter geworden, der Bildschirmrand ist weiter geschrumpft. Trotzdem wurde der grundsätzliche Gestaltungsgedanke gewahrt.