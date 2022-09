Sehen Sie im Video: iPhone 14 und 14 Pro: Kameras, Action Modus und weitere Neuerungen im Testvideo.









Bei seinem neuen iPhone 14 hat Apple mal wieder die Kameras in den Fokus gestellt.



Im Test zeigt besonders das iPhone 14 Pro beeindruckende Bilder.



Die Videokamera wurde ebenfalls aufgewertet.



Neu ist der sogenannte "Action Modus". Ist genug Licht vorhanden, gleicht das iPhone selbstständig Wackler durch Bewegung aus.



Im Test funktioniert das sehr gut. Allerdings ist der Effekt je nach Situation unterschiedlich stark sichtbar.





Bei Tag-Aufnahmen unterscheidet sich die Bildqualität der drei Modelle kaum voneinander. Die Videos sind detailreich und farbecht. Bei Nacht ändert sich das Bild. Dank seines größeren Bildsensors fängt das iPhone 14 pro deutlich mehr Details ein.





Ebenfalls neu: Die Selfie-Kamera bringt nun einen Autofokus mit. Kommt etwa eine zweite Person ins Bild, wird auch diese im Nu scharf gestellt.



Wie schon bei den Vorgängern bringt das iPhone 14 zwei Linsen mit zwei Zoomstufen mit. Das iPhone 14 Pro bekommt erstmals eine vierte Zoomstufe. Durch eine Trick kann es nicht nur dreifach heranzoomen, sondern bietet mit einen verlustfreien Zwischenschritt mit Zweifach-Zoom.



Eine weitere Neuerung des Pro-Modells ist die sogenannte Dynamic Island. Hier erweitert sich das Loch um die Frontkamera mit Zusatzinformationen wie der Steuerung von Audio-Inhalten. Auch eingehende Anrufe werden dort angezeigt.



Neu ist auch das Always-On-Display. Das iPhone 14 Pro schaltet sich nicht ganz ab, sondern zeigt abgedunkelt weiter Informationen an. Ein Tippen weckt es wieder ganz auf.





Apple hatte die neuen Modelle bei einem Event Anfang September 2022 unter dem Motto "Far Out" in Cupertino vorgestellt. Neben neuen iPhones präsentierte der Konzern auch neue Apple-Watch-Modelle – unter anderem die Apple Watch Ultra.

