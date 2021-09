Das Warten hat ein Ende: Apple lädt offiziell zu seinem September-Event ein. Doch was darf man an Neuerungen erwarten?

Jedes Jahr im Herbst lädt Apple zu seinem wohl wichtigsten Event. Meist an einem Dienstag im September zeigt der Konzern dann, was man in den Geheimlabors so ausgeheckt hat. Jetzt wurde das Datum offiziell gemacht: Am 14. September um 19:00 Uhr deutscher Zeit ist es soweit.

Was wird Apple zeigen?

Was genau dann auf der virtuellen Bühne das Licht der Welt erblicken wird, ist natürlich noch streng geheim. Mit großer Sicherheit dürfte der Konzern aber zwei Produkt-Familien im Gepäck haben: Die neuen Modelle des iPhones und die nächste Apple Watch.

Vermutlich unter dem Namen iPhone 13 soll Apple laut Gerüchteküche wie im letzten Jahr vier Modelle seines Smartphones präsentieren. Das Design soll weitgehend gleich bleiben, die wichtigste Neuerung werden die neuesten Tricks der Kameras (hier finden Sie eine Übersicht zu den aktuellen Gerüchten).

Bei der Apple Watch 7 gibt es schon mehr zu schauen. Zum ersten Mal seit Erscheinen soll Apple das grundsätzliche Design der Uhren überarbeitet haben. Statt der bisherigen Rundungen sollen die Appe Watches nun den kantigeren Look bekommen, auf den der Konzern auch beim iPhone 12, den neuen iPads und auch dem iMac setzt. Im Innern sollen neue Healthfeatures hinzukommen.

California Streaming

Ob Apple dann noch ein Ass im Ärmel hat, wird sich zeigen. Das Motto des Events deutet zumindest darauf hin. "California Streaming" prangt es auf der virtuellen Einladungskarte. Dazu die an eine Neonröhre erinnernde Silhouette des Apple-Logos vor einem abendlichen See, umgeben von Wäldern.

Was Apple uns damit sagen will? Das wird man wie gewohnt erst am Abend der Vorstellung erfahren. Denkbar ist etwa, dass der Konzern eine neue Version seiner Streamingbox AppleTV im Gepäck hat. Auch ein Zusammenhang zum Streamingdienst Apple TV+ ist denkbar, schon jetzt ist der Start mehrer weiterer Staffeln von Erfolgsserien wie "The Morning Show" für das Ende des Monats angekündigt.

Was Apple auch zeigt: Wir informieren Sie ausführlich am nächsten Dienstag.