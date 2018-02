Wenn man sich zum ersten Date trifft, geht es vor allem um Oberflächlichkeiten und Sympathie. Ein Kompliment an der richtigen Stelle, ein guter Musik- und Klamottengeschmack und ein charmantes Lächeln können da noch über so manche Charakterschwäche hinweghelfen. So weit, so bekannt. Dass aber auch dem eigenen Smartphone eine entscheidende Rolle zukommen kann, haben wohl die wenigsten auf dem Zettel.

Denn erstaunlich viele Menschen lassen sich durch die Marke des Smartphones bei der Bewertung eines Menschen beeinflussen, das zeigt eine aktuelle Studie aus den USA. Sie befragte Singles nach ihren Dating-Vorlieben, den für sie wichtigen Regeln bei Dates - und nach ihren Turn-offs. Und das falsche Smartphone ist da ganz vorne dabei.

Abtörner iPhone

So wurden die Singles gefragt, ob es sie eher antörnen oder abtörnen würde, wenn das Gegenüber ein iPhone beziehungsweise ein Android-Smartphone besäße. Und das Ergebnis fiel klar aus: Wer ein iPhone hatte, schätzte Android-Nutzer mit einer 15 Mal höheren Wahrscheinlichkeit negativ ein, andersherum war es gar 21 Mal so wahrscheinlich. Benutzte der Dating-Partner dasselbe System, wurde das dagegen positiv wahrgenommen.

+++ Es ist nicht der Arzt: Hier erfahren Sie, welche Jobs Frauen wirklich scharf machen +++

Der einfachste Smartphone-Fehler ist allerdings ein anderer: Das Gerät sollte nach Ansicht der Teilnehmer gar nicht erst auf den Tisch kommen. Schaut ein Mann während des Dates ständig auf das Smartphone, hinterlässt er bei satten 90 Prozent der weiblichen Singles damit einen miesen Eindruck. Ähnlich schlecht kommt es nur an, wenn man beim ersten Date mehr als 15 Minuten zu spät auftaucht. Auch mehr als zwei alkoholische Getränke sollte man sich während des ersten Dates sparen. Worauf die Damen stehen? Komplimente (94 Prozent), die Rechnung übernehmen (91 Prozent) und die Dame schon am Treffpunkt erwarten (90 Prozent), kommen extrem gut an. Wie sich die Damen bei Männern beliebt machen sollen, verrät die Studie nicht.

Einmal im Bett gelandet sind sich die Geschlechter dann wieder einig: 80 Prozent finden, dass der Partner einen Orgasmus haben sollte, 83 Prozent wollen, dass man sich in der Kiste umeinander kümmert, genauso viele sehen Enthusiasmus beim Bett als wichtig an. Zu viel reden sollte man aber nicht. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen führt das die Liste der Lustkiller an, dicht gefolgt von mangelnder Leidenschaft. Dann spalten sich die Geschlechter wieder. Frauen turnt etwa schlechtes Küssen mehr ab, ausgerechnet Männer wünschen sich öfter ein "Ich liebe Dich" im Bett. Aber das kommt wohl erst ein paar Dates später.