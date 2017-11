Neu ist die Inszenierung zum Verkaufsstart eines iPhone-Folgemodells inzwischen zwar nicht mehr. Doch, wie hier in Köln, zeigt sie unter den Fans der Produkte mit dem angebissenen Apfel nach wie vor Wirkung. Rund 200 Anhänger harrten vor dem Laden aus, um unter den ersten zu sein, die das iPhone X in der Hand halten - und im Zweifelsfall kaufen. Die beiden wirklich allerersten waren am Freitagmorgen zwei junge Männer, die immerhin acht Tage lang vor ihrem persönlichen Smartphone-Tempel ausgeharrt hatten - und die sich dann gebührend belohnt fühlten. O-Ton: "Aufgeregt ein bisschen, wir haben auch lange genug gewartet, aber glücklich." O-Ton: "Auf jeden Fall, also nach dem Warten lohnt sich das dann, wenn man hier reinkommt und auch so begrüßt wird, ja, ist einfach, macht Spaß. Man kann es ja mittlerweile bestellen und reservieren und wie auch immer, aber das ist einfach, ja, ein schöner Zusammenhalt, wenn man mit den Leuten hier steht, quatscht, nette Gespräche." Apples bisher teuerstes Smartphone verfügt erstmals über eine Gesichtserkennung. In Deutschland kostet es mindestens 1149 Euro. Der Preis scheine Kunden kaum abzuschrecken, meinen Analysten. Das traf zumindest auf Enthusiasten wie diesen zu. O-Ton: "Ja, ich bin riesengroßer Apple-Fan, ich finde, das muss man einmal im Leben mit gemacht haben, eine Camping-Session, sage ich jetzt mal. Und ich wollte halt unbedingt dieses iPhone haben. Das ist unfassbar gut, einfach amazing, sage ich jetzt mal." Apple bringt in diesem Jahr erstmals zwei neue iPhone-Modelle auf den Markt. Im September kam bereits das iPhone 8 in den Handel. Selbstredend waren die Warteschlangen auch andernorts wie hier in Tokio lang. Zehn Jahre nach dem ersten iPhone rechnet Apple angesichts seines Jubiläumsmodells mit einem glänzenden Weihnachtsgeschäft. Der Umsatz werde im laufenden Quartal zwischen 84 und 87 Milliarden Dollar liegen, kündigte der wertvollste Technologiekonzern der Welt am Donnerstag an. Im vergangenen Weihnachtsgeschäft wurden mehr als 77 Millionen iPhones verkauft.