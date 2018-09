Am Mittwochabend deutscher Zeit stellt Apple-Chef Tim Cook das neue iPhone vor. Beziehungsweise die neuen iPhones, Plural. Denn auch in diesem Jahr soll es mehrere neue Modelle geben. Branchenkenner rechnen mit drei Telefonen:

Ein Nachfolgemodell des iPhone X mit 5,8-Zoll-Screen und OLED-Display. Es soll den Namen iPhone XS tragen (Apple-Sprech iPhone 10S)

Ein größeres Modell (iPhone XS Max) mit 6,5-Zoll-OLED-Display.

Ein günstigeres Modell mit 6,1 Zoll LCD-Display, das iPhone 9 heißen könnte

Was die neuen iPhones neben einem schnelleren Prozessor technisch bieten ist noch nicht bekannt. Eines ist aber schon jetzt klar: Ein Schnäppchen werden die Apple-Smartphones nicht. Im vergangenen Jahr überschritt Apple die 1000-Euro-Marke, in einer ähnlichen Liga dürften auch die diesjährigen Modelle spielen

Wer weniger ausgeben will, muss geduldig sein. Erfahrungsgemäß fallen Apple-Produkte nicht so schnell im Preis wie die Smartphones einiger Konkurrenten. Die Preisvergleichsseite Idealo hat auf Grundlage bisheriger Marktdaten den zu erwartenden Preisverfall der drei neuen iPhone-Modelle errechnet.

Wann gibt es das iPhone 8 günstiger?

Die offiziellen Preise sind noch nicht bekannt. Branchenkennern zufolge soll das günstigste Modell, das iPhone 9, bei 849 Euro beginnen - das entspricht in etwa dem Preis der bisherigen Plus-Modelle. Um den Preisverlauf zu simulieren, hat idealo die Entwicklung vergleichbarer Vorgängermodelle untersucht. "Bei den Plus-Modellen 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus und 8 Plus ließen sich nach vier Monaten durchschnittlich zehn Prozent sparen. Nach sechs Monaten waren es schon über 15 Prozent, nach einem Jahr fast 21 Prozent", so das Preisportal. Eine ähnliche Entwicklung dürfte auch beim iPhone 9 zu erwarten sein: Wer vier Monate mit dem Kauf wartet, könnte bei einem angenommenen Einstiegspreis von 849 Euro fast 90 Euro sparen. Nach sechs Monaten wären bis zu 130, nach einem Jahr sogar mehr als 170 Euro Preisersparnis möglich

Billiger: iPhone XS und iPhone XS Max

Bei den beiden Flaggschiff-Geräten rechnen die Experten mit höheren Einstiegspreisen. Hoch im Kurs stehen derzeit 999 Euro für das kleinere und 1149 Euro für das größere Modell. Wer sparen will, muss sich auch hier gedulden: Beim iPhone X war eine deutliche Preissenkung (17 Prozent) nach vier Monaten erkennbar. Nach einem halben Jahr war der Preis auf den Tiefstwert um 21 Prozent gesunken, so Idealo.

Die Prognose sieht daher folgendermaßen aus: Der Preis des iPhone XS könnte nach vier Monaten bereits unter der 900-Euro-Marke liefen. Nach einem Jahr, also kurz vor Erscheinen des Nachfolgers, dürfte man im Schnitt 205 Euro (21 Prozent) weniger zahlen.

Eine ähnliche Entwicklung dürfte es auch beim größeren Modell iPhone XS Max geben. "Demnach könnte das neue Flaggschiff nach vier Monaten elf, nach sechs Monaten 16 Prozent günstiger sein. Sollte das Gerät wie vermutet 1.149 Euro kosten, wäre das eine Ersparnis von fast 135 bzw.190 Euro", schreibt die Preisplattform.

iPhone-Schnäppchen im EU-Ausland

Wer nicht so lange warten will, sollte einen Blick ins EU-Ausland werfen. in Großbritannien kann man etwa Schnäppchen machen: Während das iPhone X in Deutschland 1149 Euro kostete, erhielt man es in dort bereits für 10008 Euro. Der Idealo-Geheimtipp ist Italien. "Dort sanken die Preise der Vorgängermodelle schneller als in anderen EU-Ländern. Nach drei Monaten ließen sich bereits rund 12 Prozent sparen, nach sechs Monaten über 20 Prozent."