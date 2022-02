Mehr und mehr Bundesländer stoppen die Zusammenarbeit mit der Luca-App, anderswo beendet man die Erhebung von Kontaktdaten – die App gehört somit nicht mehr zur Grundausstattung für die Bekämpfung der Pandemie. Was ist zu tun, wenn man Luca nicht länger nutzen möchte?

Die Nachverfolgung von Kontakten hat sich erst einmal erledigt. Und entsprechende Helferlein, allen voran die Luca-App, suchen händeringend nach einer neuen Existenzberechtigung. Auch deshalb, weil die Finanzierung durch den Staat nun ausbleibt, da die lukrativen Verträge auslaufen. So verkündeten Berlin, Bayern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Hessen und das Saarland das Ende der Zusammenarbeit mit Luca. Nur Hamburg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen prüfen noch, wie es weitergeht.

Für Luca geht es nun also ums nackte Überleben. Doch einen Trumpf haben die Luca-Macher, einst Empfänger von staatlichen Überweisungen in Millionenhöhe, in der Hand. Aufgrund der quasi erzwungenen Nutzung während der Pandemie, kann Luca auf eine riesige Verbreitung ihrer Software zurückgreifen, wenn es um neue Ideen für die Zukunft geht.

Luca ist gekommen und will bleiben

Und die gibt es: Neben sinkenden Preisen für die verbliebene Kundschaft will sich die App breiter aufstellen. Das geht über Pläne zur Integration des Personalausweises bis hin zu einer Bezahlfunktion für Restaurants, mithilfe derer Luca ein Provisionsgeschäft aufbauen könnte. Klingt gut? Nein? Dann stellen Sie sich vermutlich die gleiche Frage, wie Tausende andere Menschen derzeit auch: Wie kann ich Luca löschen und was muss ich beachten?

Im Prinzip unterscheidet sich das Löschen der Luca-App nicht vom Entfernen jeder anderen App auch. Aber: Bevor Sie die Software vom Smartphone werfen, sollten Sie vorab Ihre Daten entfernen. Das geht so: Unter iOS klicken Sie auf den Reiter Account. Ganz unten auf Account löschen, wieder auf Account löschen. Bei Android ähnlich: Reiter Account, ganz unten auf Account löschen, wieder löschen. Danach die App schließen und wie gewohnt entfernen. Fertig.

Sollte die App bereits nicht mehr auf dem Smartphone sein, ist eine Löschung der Daten nicht mehr so einfach möglich. In diesem Fall müssen Sie Ihre Anfrage an die E-Mail-Adresse hello@luca-app.de richten. Wenn Sie einen Luca-Schlüsselanhänger besitzen, müssen Sie sich ebenfalls an den Hersteller wenden. Eine E-Mail an privacy@culture4life.de mit der Seriennummer des Schlüsselanhängers reicht. Anschließend kann der Anhänger unkenntlich gemacht und entsorgt werden.

Corona-Warn-App nutzen

Für eine künftige Kontrolle, ob ein Kontakt zu einer infizierten Person stattgefunden hat, steht Ihnen weiterhin die Corona-Warn-App des Bundes zur Verfügung. Diese kommt ohne das Zutun der Gesundheitsämter aus und warnt Sie, sofern jemand aus Ihrem Umfeld einen positiven Test hinterlegt. Eine Check-in-Funktion bietet sie ebenfalls.

Informationen über die Luca-App, Vorkommnisse und die Probleme, die Sicherheitsexperten mit der App haben, finden Sie sorgfältig kuratiert auf der Internetseite Luca.Fail.