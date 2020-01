Die Kilos sollen purzeln, man will gesünder leben oder Geld sparen: Die Ziele, die man sich in der Silvesternacht für das neue Jahr steckt, sind meist groß. Doch wenn man nach wenigen Wochen noch die gleiche Kleidergröße trägt und oder trotzdem regelmäßig zur Zigarette greift, werden die ambitionierten Vorsätze schnell über Bord geworfen. Dabei gibt es viele Apps, die einem helfen können, bei der Stange zu bleiben.

Regelmäßig Sport treiben

Gerade nach den bewegungsarmen, dafür umso kalorienreicheren Weihnachtsfeiertagen hört man diesen Satz oft: "Im nächsten Jahr will ich mehr Sport treiben." Viele melden sich zwar voller Tatendrang in den ersten Januarwochen im Fitnessstudio an, suchen dann aber Ausreden, um lieber auf dem Sofa die nächste Netflix-Folge zu starten.

Damit der innere Schweinehund nicht siegt, empfiehlt sich die Kombination aus einem tragbaren Gadget und einer passenden Lauf-App. Wer es ernst meint, sollte sich eine Sport-Uhr wie die Apple Watch (lesen Sie hier unseren ausführlichen Test) oder die Polar Vantage zulegen, aber auch ein einfacher Schrittzähler wie das Xiaomi Mi Band kann bereits motivieren.

Wer keine Lust auf Laufen und kein Fitnessstudio in der Nähe hat, kann dank Apps wie Freeletics gezielt im eigenen Wohnzimmer Muskeln aufbauen. Ebenfalls überzeugt die App Asana Rebel, ein innovativer Mix aus entspannendem Yoga, Dehnübungen und schweißtreibendem Krafttraining.

Ausgewogene Ernährung

Mehr Bewegung allein ist aber nur die halbe Miete. Zu einem gesunden Lifestyle gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Zwei der populärsten Apps in diesem Bereich sind Yazio und Lifesum, beide gibt es sowohl für iPhone als auch Android. Beides sind Ernährungstagebücher, die beim Kalorienzählen helfen, aber auch neue Rezeptvorschläge liefern.

Enorm an Popularität gewonnen hat in den vergangenen Jahren das sogenannte Intervallfasten. Dabei isst man nur innerhalb eines Zeitraums von acht Stunden, die übrigen 16 Stunden fastet man. Diese Ernährungsweise verbessert nachweislich den Stoffwechsel und beeinflusst die Gesundheit positiv. Wer dieses Prinzip ausprobieren will, sollte sich "Die Hirschhausen-Diät - Abnehmen mit Intervallfasten" genauer ansehen (die App wird von Gruner+Jahr angeboten, dem Verlag, in dem auch der stern erscheint).

Abnehmen per App – mit Eckart von Hirschhausen Mit Intervallfasten nahm Eckart von Hirschhausen zehn Kilogramm ab – und prägte den Begriff der "Hirschhausen-Diät". Nun gibt es das Erfolgsprogramm auch als App. Sie verbindet die bewährte Methode des Intervallfastens mit einem Coaching von Deutschlands bekanntestem Arzt.

Die App zur "Hirschhausen-Diät" bietet: Intervallfasten mit Eckart von Hirschhausen - in sieben Wochen zu einem gesünderen Lebensstil

Mehr als 400 Minuten Hörspaß voller Tipps und schneller Hilfen zum Durchhalten

Intervall-Timer mit Erinnerungsfunktion

Zusatz-Materialien und Übungen zum Programm Neugierig? Hier geht es direkt zu der App.

Neben täglichen Audio-Einheiten bietet das Fastenprogramm viel Hintergrundwissen. Was darf ich eigentlich essen? Und was darf ich trinken? Außerdem erhält man Übungsbögen, Motivationsübungen, Rezepte sowie Tipps für Meditationen.

Mehr Lesen

Was in der Welt passiert bekommt man dank sozialer Netzwerke und Push-Benachrichtungen in Windeseile mit. Doch Hand aufs Herz: Mehr als die Schlagzeilen bekommen viele in der täglichen Flut an Meldungen gar nicht mehr mit. Und Zeit zum ausführlichen Schmökern nehmen sich viele Menschen erst recht nicht mehr. Die App "Libby" bietet Zugriff auf viele digitale (Hör)Bücher und Magazine - alles was man benötigt, ist ein Bibliotheksausweis.

Wer wenig Zeit hat, aber dennoch bei aktueller Literatur und Sachbüchern mitreden möchte, wird bei der App "Blinkist" (gibt es für iPhone und Android) fündig. In dieser App werden komplette Bücher so zusammengefasst, dass man die wichtigsten Kernaussagen in 15 Minuten versteht.

Schluss mit Rauchen

Auf der Silvesterfeier wird noch einmal genüsslich an der (vermeintlich letzten) Zigarette gezogen, dann ist im neuen Jahr Schluss. So lautet zumindest der Plan. Doch das Verlangen kehrt schnell zurück. Als Motivationshilfe empfiehlt sich "Rauchfrei App Pro": Die Anwendung motiviert, indem sie das gesparte Geld errechnet und anzeigt, wie lange man es schon ohne Glimmstengel ausgehalten hat. Ebenso erfährt man, welche positiven Auswirkungen der Rauchverzicht auf den Körper hat. Lesen Sie hier, was im Körper nach der letzten Zigarette passiert.

Geld sparen

Ständig Ebbe im Portemonnaie und Sie wissen nicht, wieso? Ein digitales Haushaltsbuch kann Abhilfe schaffen. Denn oft sind es die kleinen Ausgaben nebenbei, die das Konto merklich belasten - etwa der Coffee to go. Gleich mehrere Apps bieten übersichtliche Listen aller Ein- und Ausgaben und zeigen grafisch, wie viel Geld noch bis Ende des Monats bereitsteht. Zu den populärsten Programmen gehören "Haushaltsbuch Money Control", "Spendee", "Buddy" oder "Pennies".