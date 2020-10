Sie haben zu oft das Smartphone in der Hand, wollen aber nicht ganz darauf verzichten? Mit einem einfachen Trick fällt es viel leichter, sich zurückzuhalten.

Jeder kennt es: Man will nur kurz die SMS oder E-Mail checken - und schon ist man doch wieder bei Instagram gelandet. Knapp 100 Mal am Tag schaut man auf das Smartphone, verbringt insgesamt mehrere Stunden mit dem Gerät. Kein Wunder, dass viele Menschen bewusst häufiger darauf verzichten wollen. Digital Detox nennt sich das. Und fällt oft gar nicht so leicht - schließlich finden wichtige Dinge auf dem Handy statt. Ein Trick soll den Entzug leichter machen.

"Greyscaling" nennt sich der Trend, Graustufen. Und genau um die geht es. Statt sich mit den knallbunten Apps zu beschäftigen, schaltet man auf dem Smartphone einfach die Farben ab, stattdessen zeigt das Display alles in Grautönen. Die bestechende Logik: Das Smartphone lässt sich weiterhin fast ohne Einschränkungen benutzen - nur ist das längst nicht mehr so attraktiv wie vorher.

Suchtfaktor Farbe

Tatsächlich verleiten uns die bunten Farben auf dem Smartphone eher dazu, Zeit zu verdaddeln. Die App-Hersteller wissen das - und verwenden es gezielt gegen uns. Die in Kopenhagen sitzende Firma Neurons berät etwa Facebook und andere große Firmen bei der Wahl des richtigen Farbtons. Dazu misst man die Reaktionen des Gehirns bei der Benutzung des Smartphones. Das Ziel sei, durch die richtige Farbe glückliche Emotionen zu erzeugen, ohne die Nutzer damit zu beunruhigen, erklärte Firmenchef Thomas Z. Ramsoy der "New York Times", und die Benutzer so in der App zu halten.

Die Farbmasche funktioniert, weil wir bestimmten Farben eher unsere Aufmerksamkeit schenken, erklärt der Forscher Bevil Conway gegenüber der "NYT". "Wenn man viele Farben und Kontraste sieht, suchen wir die ganze Zeit nach neuen Reizen. Unser Aufmerksamkeitssystem sagt dann ständig 'Schau, schau, schau hier.'" Eine ideale Lösung wären allerdings nicht Grautöne, sondern schöne, aber nicht anregende Farben. "Dann hätte man eine angenehme, aber nicht süchtig machende Oberfläche. Aber natürlich macht das keiner. Sie wollen ja, dass wir gucken."

Den Apps dieses Suchtmittel zu entziehen, ist also der einfachste Schritt. Der Trick stammt von Tristan Harris, einem ehemaligen Google-Mitarbeiter, der sich für einen ethischen Design-Ansatz - und damit gegen vorsätzlich süchtig machende Apps - ausspricht. Klar, Fotos oder gar Filme anzuschauen macht so keinen Spaß. Für Chats, E-Mail oder Nachrichten reichen die Grautöne aber völlig aus. Als Dauerlösung sind sie sicher nur für die wenigsten geeignet. Als Selbstkontroll-Hilfe, wenn man sich einschränken möchte oder gerade schlicht etwas wichtigeres zu tun hat, funktioniert es aber hervorragend.

So schalten Sie die Farben ab