Apple brennt am 12. September einmal mehr sein alljährliches Produktfeuerwerk ab. Auf der Keynote im "Steve Jobs Theater" im Apple Park in Cupertino wird CEO Tim Cook ziemlich sicher das neue iPhone - spekulierter Name: iPhone XS - präsentieren und noch weitere Neuheiten im Köcher haben. Neben den Neuflagen von Macbook und Apple Watch dürfte das die kabellose Ladematte Airpower sein. Zudem wird aller Wahrscheinlichkeit nach iOS 12 nach dem Event zum Download freigegeben.

Eine Auswahl geladener Gäste - darunter der stern - wird in Kalifornien mit im Saal sitzen, wenn Cook das neue iPhone zückt. Sie können aber auch von zu Hause aus ganz nah dran sein, per Livestream. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. In den vergangenen Jahren machte Apple den Livestream häufig nur für Apple-Geräte nutzbar, in diesem Jahr ist der Konzern nicht so restriktiv.

So sind Sie per Livestream ganz nah dran

Auf der amerikanischen Apple-Website wird der Stream übertragen:





Das Angebot ist per Browser abrufbar. Es wird empfohlen, ein iPhone, ein iPad oder einen iPod Touch mit Safari-Browser und mindestens iOS 10 zu nutzen. Auf dem Mac sollte es mindestens MacOS Sierra 10.12 sein. Besitzer eines Apple TV der zweiten Generation oder neuer können die Präsentation über die App "Apple Events" ansehen.

Auf dem PC wird Windows 10 und Microsoft Edge empfohlen. Auch auf Android-Geräten und in anderen Browsern, zum Beispiel Chrome oder Firefox, funktioniert der Livestream von Apple. Allerdings sollten die Codecs MSE, H.264 unnd AAC unterstüzt werden.

Livestream: Übertragung erstmals per Twitter

Neu in diesem Jahr: Apple wird seine Keynote auch bei Twitter übertragen, wie ein entsprechender Post angekündigt hat:

Sei am 12. September um 19 Uhr dabei und verfolge das #AppleEvent live auf Twitter. pic.twitter.com/wobCMt6Gyq — Apple (@Apple) September 10, 2018

Darüber hinaus ist stern-Redakteur Christoph Fröhlich live in Kalifornien vor Ort und berichtet im Ticker vom Apple Special Event. Los geht es um 19 Uhr, der Liveticker wird kurz vorher starten - Link folgt.

Unten im Video sehen Sie keinen Livestream, aber interessante Fakten über Apple: