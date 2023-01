von Christian Hensen Ein grauer Haken, zwei graue Haken, zwei blaue Haken: Die Symbole bei Whatsapp-Nachrichten sind bestens bekannt. Doch schon bald wird ein neues hinzukommen.

Das Symbol an einer Whatsapp-Nachricht gibt bislang in erster Linie Auskunft über den Versandstatus. Eine Uhr bedeutet, dass die Nachricht bisher nicht verschickt wurde. Ein einzelner Haken bestätigt den Versand, zwei graue Haken sind als Empfangsbestätigung zu verstehen und zwei blaue Haken entsprechen einer Lesebestätigung – sofern die Gegenseite die Funktion aktiviert hat. Laut "WABetaInfo" folgt bald ein neues Symbol, dass einem Lesezeichen recht ähnlich sieht.

Selbstlöschende Nachrichten bei Whatsapp behalten

Erstmals ist das neue Symbol in einer Beta-Version für Android-Smartphones aufgetaucht. Es hängt mit der Funktion "selbstlöschende Nachrichten" zusammen. Diese lässt sich für Gruppenchats und private Unterhaltungen aktivieren. Sie bewirkt, dass Inhalte nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch für alle Teilnehmer entfernt werden. Laut Whatsapp soll das der Sicherheit dienen und Speicherplatz sparen.

Das Problem: Selbst wichtige Informationen verschwinden so mit der Zeit, wenn man sie nicht über Umwege andernorts gespeichert hat. Mit einer neuen Funktion will es Whatsapp Nutzer:innen ermöglichen, Medien in Chats mit Ablaufdatum zu behalten. Das neue Symbol zeigt also an, dass jemand die entsprechende Nachricht gespeichert und damit vor der automatischen Löschung ausgeschlossen hat.

Speichert jemand künftig eine Nachricht in einem Chat mit selbstlöschenden Inhalten, wird das mit diesem Lesezeichen angezeigt. © WABetaInfo

Im Chatverlauf wird das laut "WABetaInfo" jedem Teilnehmer angezeigt und kann mit wenig Aufwand rückgängig gemacht werden, sodass auch ehemals gespeicherte Nachrichten den jeweiligen Regeln entsprechend aus dem Verlauf verschwinden.

Mit der Möglichkeit, Nachrichten und Medien zu behalten, kommen die Entwickler den Chat-Teilnehmern wieder einen Schritt entgegen. Whatsapp hatte vergangenes Jahr eine Sperre für Bildschirmaufnahmen eingeführt, um das Abspeichern von selbstlöschenden Inhalten zu erschweren.

Wie oft bei neuen Funktionen einer aktuellen Beta, kann "WABetaInfo" nicht abschätzen, wann und ob es das neue Symbol es in die finalen Versionen in den App Stores schafft.

