Es war ein unerwartetes Comeback: Nachdem die neue Mutter HMD Global letztes Jahr erstmals wieder Nokia-Smartphones zeigte, schoss die Marke auf Platz drei der Handy-Konzerne, hier erfahren Sie mehr dazu. Nun hat man auf dem Mobile World Congress die neuen Geräte für 2018 gezeigt - und wieder voll auf alte Stärken gesetzt. Ganz wie in alten Zeiten hat Nokia wieder Geräte für jede Preisklasse im Paket, erklärte CEO Florian Seiche bei der Vorstellung.

Das beginnt beim neuen Nokia 1, das zu einem Preis von unter 100 Euro als echtes Einsteigergerät konzipiert ist. Technisch darf man nicht zuviel erwarten, Verarbeitung und Design können sich für den Preis aber sehen lassen. Toll: Trotz des günstigen Preises ist das aktuelle Android Oreo installiert. Für Nostalgie-Fans hat Nokia zudem die Wechselrückseiten zurückgebracht. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Schale austauschen, auch Drittanbieter sollen sie anbieten dürfen.

Ein Nokia für jeden Preis

Wer mehr möchte, sollte sich die Neuauflage des Nokia 6 aus dem letzten Jahr ansehen. Die trägt denselben Namen, kostet wieder 279 Euro. Optik und Verarbeitung stellten sich bei einem ersten Ausbrobieren als sehr gelungen heraus. Mit einer Zeiss-Optik und einen schlankeren Display-Rahmen geht Nokia die größten Kritikpunkte aus dem letzten Jahr an. Zudem soll es dank des neuen Snapdragon 630 ganze 60 Prozent schneller sein. Eine gelungene Neuauflage. Wann das Nokia 3 und das Nokia 5 aufgefrischt werden, wurde aber noch nicht verraten.

Stattdessen gibt es ein ganz neues Modell. Das Nokia 7 Plus liegt preislich zwischen Nokia 6 und 8 - uns setzt auf Größe: Mit 6 Zoll Bildschirm-Diagonale (FullHD-Auflösung) ist es das mit Abstand üppigste Smartphone von HMD. Wie bei vielen Spitzenmodellen ist eine Doppelkamera verbaut. Auch hier setzt Nokia auf eine Zeiss-Optik. Schick: Das 7 Plus wird aus einem Aluminium-Block gefräst, der dann mit Keramik beschichtet wird. In der Hand fühlt sich das tatsächlich sehr gut an. Der Preis kann sich sehen lassen: 399 Euro verlangt man zum Marktstart, los geht es Mitte April.

Fullscreen

Scirocco: Der Angriff auf Samsung und Apple

Als neues Spitzenmodell kommt das Nokia 8 Scirocco. Statt einer Sonderedition verbirgt sich hinter dem Beinamen aber ein ganz eigenes Modell. Das erinnert mit seinem Edelstahlrahmen und dem gebogenen Display-Rand stark an den Konkurrenten Galaxy S8. Und man muss es wohl als Kampfansage an die größten Konkurrenten Apple und Samsung verstehen.

Tatsächlich liegt das Gerät mit den angeschliffenen Metallkanten und der Glasrückseite gut in der Hand, das neue OLED-Display sieht toll aus. Natürlich knipst man auch beim Edelmodell mit Zeiss, die ersten Eindrücke der Kamera waren sehr gut. Der Preis liegt mit 749 Euro recht hoch, den nur wenige Monate alten Vorgänger Nokia 8 (hier bei uns im Test) bekommt man mit einem Preis ab 390 Euro schon knapp für die Hälfte. Angesichts der vielen Änderungen sind die beiden Geräte aber kaum vergleichbar. Ob die Neuauflage den Aufpreis wert ist, kann aber erst ein ausführlicher Test zeigen. Den finden Sie bei Erscheinen im April bei stern.de.

Mit Android an die Spitze

Und dann war da natürlich noch das neue Nokia 8110. Wie letztes Jahr mit dem 3310 legt der Konzern auch diesmal einen Klassiker neu auf, bohrt ihn mit LTE, Facebook und Google Assistant aber mächtig auf. Das in Bananengelb und Schwarz erhältliche Handy kostet mit 79 Euro zwar nicht besonders viel, dürfte sich aber trotzdem nur für Enthusiasten und Smartphone-Hasser lohnen. Am Ende ist es aber wohl vor allem Teil der neuen, alten Nokia-Strategie: Ein Handy für jeden Kunden im Programm zu haben.

Eine der wichtigsten Ankündigungen des Tages war die Zusammenarbeit mit Google. Mit dem Programm Android One verspricht der Internet-Gigant ein brauchbares System auch auf schwachen Geräten. Vor allem in Schwellenländern wie Indien ist das wichtig. Nokia ist nun einer der größten Partner. Und verspricht auch weiterhin, selbst preiswerte Modelle mit den neuesten Updates auszustatten. Viele Hersteller schaffen das nur bei den Spitzenmodellen. HMD Global weiß: Der Fehler, auf das falsche System zu setzen, hat bei Nokia mit Windows Mobile schon einmal zum Absturz geführt. Nun will man es um jeden Preis besser machen. Bisher kann sich das Ergebnis dieser Bemühungen durchaus sehen lassen.