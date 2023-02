von Malte Mansholt Statt Neugeräte zu kaufen, greifen immer mehr Konsumenten zu gebrauchten Smartphones. Stiftung Warentest hat nun die wichtigsten Anbieter getestet. Und hat klare Empfehlungen.

Eine bessere Kamera, ein schickerer Look und längere Akku-Laufzeiten: Bei klassischen Smartphones fallen die Innovationssprünge in den letzten Jahren immer kleiner aus. Kein Wunder, dass die Konsumenten ihre Geräte immer länger nutzen. Und auch beim Smartphone-Kauf immer öfter auch über ein gebrauchtes Gerät nachdenken. Bei welchen der zahlreichen Händler sich das lohnt, verrät nun Stiftung Warentest.

Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar. Auch ein paar Jahre alte Premium-Smartphones sind technisch und bei der Verarbeitung oft immer noch günstigen Einsteigermodellen überlegen. Hinzu kommt: Wer ein gebrauchtes statt ein neues Gerät kauft, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Diese Vorteile zählen aber nur, wenn auch die Qualität stimmt. Die Stiftung Warentest hat deshalb bei neun Händlern und Verkaufsplattformen und bei Apple direkt wiederaufbereitete Geräte gekauft – und auf Herz und Nieren geprüft.

Im Fokus standen dabei nicht nur die Verkaufserfahrung und die Genauigkeit der Informationen zu den Geräten. Warentest prüfte auch den technischen Zustand, etwa die Akkulaufzeit, das Display und mögliche Störungen der Lautsprecher. Ein weiterer wichtiger Punkt: Lassen sich die Smartphones tatsächlich vom Kunden nutzen? In einigen Fällen vermiesten etwa Sim-Sperren, englische Menüsprachen oder nicht entfernbare Firmenprofile den Spaß.

Insgesamt fiel der Test eher durchwachsen aus. Zwar gibt es einige gute Anbieter, die Bestnote schaffte aber keiner. Das liegt vor allem an zwei Punkten: Bei Informationen zum Gerät und bei der Akkuleistung konnte kein einziger Anbieter voll überzeugen. Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: Nahezu alle Geräte hatten mindestens einen mittelmäßigen Akku, mit einer Ausnahme waren auch die Shop-Informationen zu den Geräten immer in Ordnung.

Bei diesen Händlern lohnt sich der Gebraucht-Kauf

Testsieger ist die Verkaufsplattform Back Market. Die Informationen zu den Geräten gehören zu den besten im Test, bei Abwicklung und Bestellung ist laut Warentest aber noch Luft nach oben. Bei der gelieferten Ware handelt es sich um die beste im Testfeld, sowohl Akku als auch die übrigen Funktionen sind top, Probleme mit der Nutzbarkeit gab es keine. Ein kleines Manko: Beim mitgelieferten Zubehör ist Back Market nur durchschnittlich. Die Gesamtnote von "gut" (1,8) ist die beste im Test. Die Ersparnis im Vergleich zum Neukauf ist in Ordnung, aber nicht riesig.

Ähnlich gut ist Ebay Refurbished. Hier sind Abwicklung und Bestellung noch etwas besser, dafür zieht Warentest Punkte bei der Nutzbarkeit ab. Allerdings ohne das im Detail zu erklären. Die Gesamtnote "gut" (2,1) ist trotzdem die zweitbeste im Test. Wie bei Back Market ist das Sparpotenzial mittelmäßig.

Die Erfahrung der beiden Plattformen lässt sich allerdings nicht so ohne weiteres verallgemeinern: Back Market und Ebay Refurbished sind selbst keine Händler, sondern bieten diesen nur eine Plattform. Die durchweg gute Erfahrung der Tester spricht aber dafür, dass die Seiten die Händler ordentlich prüfen.

Exklusiver Blick Zerlegt: So stark wurde das iPhone 14 im Innern umgebaut 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Das iPhone 14 in seinen Einzelteilen:

Links liegt die Display-Einheit, rechts die erstmals seit dem iPhone 4s wieder entfernbare Rückseite. In der Mitte liegt der Hauptteil des Gehäuses.

Zu sehen ist die Öffnung an der Rückseite, gut an der oben links sichtbaren Hauptkamera-Einheit zu erkennen. Am rechten Rand befindet sich die Hauptplatine mit dem A15-Prozessor, unten sind die sogenannte Taptic-Engine und die Lautsprecher platziert. Mehr

Gute Händler mit Sparpotenzial

Wer lieber direkt beim Händler kaufen will, sollte sich Rebuy ansehen. Die Informationen sind zwar laut Warentest nur in Ordnung, der Bestellvorgang aber gut. Auch die Qualität der Geräte gehört zu den besten im Test. Nutzbarkeit und Hauptfunktionen sind Spitze, die Akkulaufzeit der Testgeräte könnte aber besser sein. Die Gesamtwertung: "gut" (2,2). Auch hier ist das Sparpotenzial in Ordnung.

Die größte Ersparnis gab es laut Warentest bei Clevertronic. Bis zu 50 Prozent günstiger waren iPhones und Samsung-Smartphones dort zu bekommen. Der günstige Preis kam allerdings mit leichten Kompromissen bei der Qualität. Während die allgemeinen Funktionen sehr gut bewertet wurden, sahen die Tester die Akkulaufzeit, die Nutzbarkeit und das Zubehör nur als mittelmäßig an. Die Gesamtwertung ist damit gerade so "gut" (2,5).

Apple außer Konkurrenz

Nicht Teil der Testtabelle ist Apple. Der iPhone-Hersteller verkauft schon seit einigen Jahren selbst wiederaufbereitete Geräte direkt an seine Kunden, seit Kurzem sind in Deutschland auch verschiedene iPhone-Modelle darunter. Bei Warentest läuft der Konzern allerdings außer Konkurrenz. Der einfache Grund: Anders als die Drittanbieter sind Apples Refurbished-Modelle nahezu neuwertig, sie bekommen laut Apple immer einen neuen Akku und ein neues Gehäuse. Die getesteten Geräte waren laut Warentest in "ausgezeichnetem" Zustand. Dafür fällt die Ersparnis aber deutlich geringer aus: Teilweise gibt es zu Apples Refurbished-Preisen bei anderen Händlern schon Neugeräte.