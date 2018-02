Mit dem Galaxy S8 hat Samsung letztes Jahr eines der schicksten Smartpones aller Zeiten vorgestellt. Nun wurde auf dem Mobile World Congress mit dem Galaxy S9 der Nachfolger enthüllt. Aufregende Neurungen sucht man allerdings vergebens, beim Design wagt Samsung aus nachvollziehbaren Gründen keine Experimente. Nur beim Preis ist man dann doch mutig - und überspringt erstmals die 1000-Euro-Marke.

Den Fokus hat Samsung diesmal klar gesetzt. Denn verückterweise telefonieren die Menschen mit dem Smartphone, klärt Samsung uns alle auf. Stattdessen machen sie damit Bilder. Wer hätte das gedacht? Auf der Präsentation wurde entsprechend keinem einzigen Feature so viel Raum gegeben wie der Kamera. "Die Kamera - neu gedacht" - so die laute Ansage.

Mobile World Congress: Samsung Galaxy S9: Die Neuerungen im Überblick Fullscreen

Licht ins Dunkel

So richtig halten kann man sie nicht. Die neue Kamera ist zwar überarbeitet, aber längst nicht so revolutionär, wie man gerne glauben machen möchte. Spannend ist vor allem die verbesserte Aufnahme bei schlechtem Licht: Die normale Blende liegt bei F2,4, sobald es dunkel wird, weitet sie sich auf F1,5. So sollen 28 Prozent mehr Licht auf den Sensor treffen. Um die Daten schnell genug verarbeiten zu können, bekommt die Kamera zusätzlich einen eigenen DRAM-Speicher. Als Bonus ermöglicht der auch noch eine Superzeitlupe mit 960 Bildern die Sekunde. Das konnten bisher nur Sony-Smartphones.

Wer auf eine Doppelkamera hoffte, sollte lieber große Smartphones mögen: Nur dem Galaxy S9+ spendiert Samsung zwei Linsen, das kleine Modell muss mit einer auskommen. Wie beim Note 8 bekommt das S9+ durch das zusätzliche Teleobjektiv (F 2,4) einen Zoom sowie einen Porträt-Modus, bei dem Hintergründe unscharf werden (Bokeh-Effekt).

Als Antwort auf Apples Animoji hat sich Samsung "AR-Emoji" ausgedacht. Die sehen aus wie ein Scan des eigenen Gesichts und übernehmen auch den Gesichtsausdruck. Zusätzlich kann man noch die Gesichter anderer herunterladen - oder das von Mickey Maus oder den Figuren von "The Incredibles". Dazu arbeitet Samsung mit Disney zusammen, was insofern bemerkenswert ist, weil sich der Maus-Konzern normalerweise eng an Apple hält. Die AR Emojis funktionieren auch in Apps von Drittanbietern wie Whatsapp oder Facebook.

Altbekannt, aber schneller

Sonst gab es aber keine Überraschungen. Optisch ist das Galaxy S9 kaum vom Vorgänger zu unterscheiden. Auch diesmal bestehen Vorder- und Rückseite aus um die Ränder gebogenem Glas, auch diesmal umfasst sie ein schicker Metallrahmen. Die Neuerungen stecken im Detail. So ist der beim S8 ungeschickt neben der Kamera platzierte Fingerabrucksensor diesmal unter der Kamera gelandet. Als Ergänzung zum Fingerbdruckscanner gibt es nun eine neue Mischung aus Gesichts- und Iris-Erkennung.

Auch vorne gibt es eine minimale Änderung: Der Bildschirmrand schrumpft minimal. Wie beim S8 hat das Display eine Diagonale von 5,8 Zoll, das Plus-Model bringt wieder 6,2 Zoll. Die Auflösung liegt weiterhin bei 2960 x 1440 Bildpunkten (QuadHD). Und natürlich setzt Samsung auf seine hervorragende OLED-Technologie.

Hohe Preise

Auch bei den technischen Details wird vor allem Produktpflege betrieben. Samsung verbaut im S9 je nach Region den Snapdragon 845 oder die Eigenentwicklung Exynos 9810. Beide versprechen noch einmal einen ordentlichen Leistungsschub. Wie beim Note 8 stecken nun auch im S9 ganze 6 GB Arbeitsspeicher. Als Datenspeicher stehen 64 GB oder 256 GB zur Verfügung, zudem lassen sie sich per Speicherkarte erweitern.

Bei den Farben kann sich der Kunde zwischen Schwarz, Titangrau, Blau und dem neuen Veilchenlila entscheiden, wobei das graue Modell nicht in Deutschland erscheinen soll. Die Vorbestellung ist ab heute möglich, in den Handel sollen die Geräte aber erst am 16. März kommen. Der Preis liegt bei 849 Euro für das S9 und 949 Euro für das S9+. Mit 256 GB Speicher werden für das S9+ satte 1050 Euro fällig, das kleine Modell wird es nicht mit mehr Speicher geben.

Ob das S9 die großen Versprechen halten kann, muss ein Test zeigen. Vor allem die Kamera wird sich dann beweisen müssen. Angesichts des hohen Preises sollte Samsung hier wirklich liefern.