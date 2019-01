Smartphones wurden in den vergangenen zehn Jahren schneller, dünner und größer. Als jedoch in puncto Hosentaschenkompatibilität das Maximum erreicht war, konzentrierten sich die Hersteller darauf, den Rand um das Display zu minimieren. Dadurch konnte mehr Bildschirm auf gleicher Fläche untergebracht werden. Möglich machte das die Notch: Kaum ein Spitzen-Smartphone aus dem Jahr 2018 verzichtete auf die auffällige Einkerbung im oberen Bildschirm, die mit dem iPhone X salonfähig wurde. Es war der Smartphone-Trend des vergangenen Jahres.

2019 treiben es die Hersteller noch weiter auf die Spitze. Wir stellen vier Trends vor, die Smartphones in diesem Jahr erreichen werden.

Loch im Display: Die neue Selfie-Kamera

Die Notch wurde entwickelt, um diverse Sensoren zur Gesichtserkennung, Lautsprecher und Kameras auf engstem Raum unterzubringen. Wirklich schön ist die Bildschirmaussparung jedoch nicht. 2019 versuchen deshalb mehrere Hersteller, die Frontkamera auf anderem Wege unterzubringen. Samsung hat bereits das Galaxy A8s angekündigt, dort ist die Frontkamera nur noch ein winziger Punkt im Display. Huawei hat bereits durchsickern lassen, bei seinen Telefonen ebenfalls auf diese Technik setzen zu wollen. Fragt sich bloß: ist ein Loch im Display wirklich die bessere Wahl?

Fullscreen

Fingerabdruckscanner im Bildschirm

Der Fingerabdruckscanner machte das Entsperren von Telefonen sehr bequem. Im vergangenen Jahr wurde die Technik jedoch zunehmend durch Gesichtsentsperrungskameras ersetzt. Dabei kann man beides haben, wie das Huawei Mate 20 Pro demonstrierte: Dort befindet sich ein Sensor direkt im Display. Das funktioniert aber nicht in jedem Fall zuverlässig, etwa bei nassen Fingern. Die Technik wird aber stets verbessert. Die nächste Generation arbeitet mit neuartigen Ultraschall-Sensoren und soll noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen.

Faltbare Displays

Es ist der Wunschtraum vieler Techies: Ein kompaktes Smartphone, das man bei Bedarf einfach auseinanderklappen kann. Bislang scheiterte das faltbare Smartphone an technischen Hürden. Samsung will die Probleme nun gelöst haben, in diesem Jahr soll das bereits 2018 vorgestellte Falt-Phone auf den Markt kommen. Was das Gerät kosten wird, ist noch unklar. Günstig wird es jedoch auf keinen Fall. Ob die Technik im Alltag überhaupt Vorteile bietet, muss sich ebenfalls erst zeigen.

5G: Rasend schnelles Internet

4G - auch bekannt als LTE - brachte rasend schnelles Internet in unsere Telefone. In diesem Jahr sollen die ersten Smartphones den Nachfolger 5G unterstützen, der noch schnellere Datenraten ermöglicht. Allerdings dürften in diesem Jahr erst einmal nur wenige Premium-Smartphones dazu in der Lage sein. Im Massenmarkt wird sich 5G wohl erst 2020 oder gar 2021 durchsetzen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte man dann auch schon entsprechende Tarife bei den Providern buchen können.

