Sprachnachrichten sind bei Messenger-Nutzern extrem beliebt. Bei Whatsapp bekommen sie in letzter Zeit eine ganze Reihe von Neuerungen.

Man liebt oder hasst sie: Sprachnachrichten sind für einige Messenger-Nutzer das nervige Äquivalent zur alten Anrufbeantworter-Nachricht, für andere sind sie die bevorzugte Art der Kommunikation. So oder so sind sie ein gigantisches Phänomen: Sieben Milliarden von ihnen werden jeden Tag bei Whatsapp verschickt, so der Messenger. Kein Wunder also, dass man sie mit neuen Funktionen noch attraktiver machen will.

In einem neuen Blogpost weist Whatsapp auf die zahlreichen Features hin, die in den letzten Monaten bei den Audio-Nachrichten hinzu gekommen sind. Während viele bereits auf den Smartphons der Nutzer:innen angekommen sind, befinden sich andere noch in der letzten Testphase oder wurden erst ausgewählten Nutzergruppen ausgerollt. Hier erfahren Sie, welche Neuerungen es gibt.

+++ Lesen Sie auch: Mit diesen Tipps holen Sie das meiste aus Whatsapp-Sprachnachrichten +++

Whatsapp-Sprachnachrichten: Diese Funktionen sind neu hinzugekommen

Wiedergabe außerhalb des Chats

Schon seit einigen Wochen hat Whatsapp endlich eine der meisterwarteten Funktionen eingeführt: Nachrichten lassen sich nun auch dann weiter anhören, wenn man währenddessen den entsprechenden Chat verlässt. Ein kleines Problem gibt es dabei aber: Es ist erheblich leichter, im falschen Chat zu landen. Hier erfahren Sie mehr.

Aufnahmen anhalten und fortsetzen

Zu lange Pausen in der Nachricht und ein Äh nach dem anderen - wenn man nicht sicher ist, wie man etwas formulieren will, wird eine Nachricht schnell kaum noch anhörbar. Damit das Gegenüber darunter nicht leiden muss, kann man die Aufzeichnung auch kurz pausieren und die eigenen Gedanken ordnen, bevor es weitergeht.

Einmal checken vor dem Absenden

War das jetzt eigentlich verständlich? Ist man sich unsicher, ob die Sprachnachricht auch für das Gegenüber nachvollziehbar ist, lässt sich das mittlerweile überprüfen. Vor dem Absenden bietet Whatsapp die Option, sich die Nachricht selbst noch einmal anzuhören.

Weiter, wo man aufgehört hat

Lange Zeit ließen sich die Nachrichten immer nur von Anfang an abspielen. Gerade bei langen Nachrichten oder wenn es mal hektischer wurde, war das schnell sehr nervig. Mittlerweile kann man Nachrichten auch einfach pausieren - und dann an genau derselben Stelle zu einem späteren Zeitpunkt weiter abhören.

Zeit sparen mit höherem Abhörtempo

Eines der größten Mankos von Sprachnachrichten: Man kann sie nicht wie einen Text überfliegen und die wichtigen Stellen finden. Mittlerweile lässt sich das aber nachahmen - indem man die Abhörgeschwindigkeit erhöht. Zur Wahl stehen 1,5-fache und zweifache Geschwindigkeit. Kommt der wichtige Teil, schaltet man wieder runter. Aber auch bei längeren Nachrichten oder langsamen Sprechern spart das Feature viel Zeit.

Visualisierung der Nachricht

Die letzte Neuerung hilft ebenfalls beim Finden der wichtigen Stellen. Indem Whatsapp die Aufnahme als Wellenform visualisiert, kann man schon optisch erkennen, wann geredet wurde und wann nicht. Lange Denkpausen lassen sich also einfach überspringen.

Whatsapp-Sprachnachrichten: Wann kommen die neuen Features?

Einige der neuen Funktionen sind wie oben beschrieben bereits in den letzten Wochen aufgetaucht, andere folgen erst langsam. Einen genauen Zeitplan, wann welche Funktionen bei allen Nutzer:innen auftauchen, verrät Whatsapp bislang aber nicht. Allzu lange werden wir uns aber nicht gedulden müssen. Man werde sie "in den nächsten Wochen einführen", so der Blogpost.

Quelle:Whatsapp