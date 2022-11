von Christian Hensen Massive Störungen haben Kunden von O2 das Telefonieren erschwert. Nun meldet der Provider, dass die Probleme "fast vollständig behoben" seien.

In ganz Deutschland hatten sich Beschwerden gehäuft, dass es bei sämtlichen Mobilfunkanbietern zu Störungen bei Anrufen kommt. Das Portal "Allestörungen" zeigte an, dass die Meldungen bei O2, Vodafone und der Telekom gleichermaßen betrafen. Ursache schien O2 zu sein – denn die Störungen beziehen sich alle auf das Netz von Telefonica.

O2 benennt fehlerhaften Server als Ursache

Im Laufe des Abends waren die Störungen aber "fast alle behoben", wie O2 mitteilte. "Unsere Kundinnen und Kunden können bis auf wenige Ausnahmen wieder vollumfänglich telefonieren. Unsere Technikerinnen und Techniker haben nach dem Ausfall eines Voice-Servers umgehend die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, das Netz erfolgreich stabilisiert und die Verfügbarkeit bis auf wenige notwendige Nacharbeiten wiederhergestellt", schrieb das Unternehmen.

Vodafone und die Telekom bestätigen die Ausfälle, die Telekom wünscht via Twitter viel Glück. Dort heißt es: "Das Mobilfunknetz der Telekom ist nicht von dieser Störung betroffen. Wir drücken den Kolleginnen und Kollegen in München die Daumen, dass die Störung schnell behoben werden kann. In den Farben getrennt, in der Sache vereint." Auch Vodafone äußert sich zu den Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit von O2: "Es kommt aktuell zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie in Richtung Telefónica. Unsere Techniker:innen arbeiten an einer Lösung für Dich. Damit bald wieder alles so läuft wie vorher."

Ausfall von Notrufnummern

Auch die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr waren von den Problemen betroffen. Über Katwarn ließ man Hamburger Bürger wissen, dass die Notrufe 110 und 112 ausgefallen waren. Die Polizei twitterte: "Derzeit scheint es im gesamten Hamburger Telefonnetz zu Störungen zu kommen. Teilweise sind sowohl einige unserer Dienststellen als auch der Notruf 110 davon betroffen. Sobald eine Kommunikation per Telefon wieder zuverlässig möglich ist, melden wir uns."

Hinweis: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.