von Malte Mansholt In den letzten Jahren hat sich Apples Karten-App immer mehr zum ernsthaften Google-Konkurrenten gemausert. Eine in den USA längst verfügbare Funktion fehlte aber bislang. Jetzt kommen die Fahrradkarten endlich auch nach Deutschland.

Den Start von Apple Karten als holprig zu bezeichnen, wäre hemmungslos untertrieben. Doch trotz falscher Routen, zerknitterter Satelliten-Bilder und sehr viel Häme lies sich der Konzern nicht unterkriegen. Und tatsächlich: Die Karten-App des iPhones wurde stetig besser, hat nun sogar Features, die dem großen Konkurrenten Google-Maps fehlen. Nun bringt ein Update gleich mehrere neue Funktionen auch in deutsche Städte.

Eine davon erwarten die Fans seit dem Start vor zehn Jahren: Fahrradrouten sind mit dem Update nun endlich auch in Deutschland verfügbar. Damit reicht Apple eine der am meist gefragten Funktionen auch hierzulande nach. In ausgewählten Regionen der USA war die Funktion schon fast 2,5 Jahre verfügbar.

Aufwändige Fahrradrouten

Dass es so lange dauerte, liegt sicher auch am immensen Aufwand der Funktion. Die neuen Routen zeigen nämlich nicht nur Wege, die mit Rad abgefahren werden können und kennt Radspuren, Radwege und besonders für Fahrräder geeignete Straßen und plant die Strecken entsprechend. Stattdessen hat Apple gleich mehrere Funktionen eingebaut, die sich direkt an Fahrradfahrer richten.

So enthalten die Routen auch Informationen zu den Höhenprofilen der Strecke, geben an, ob dort viel Autoverkehr zu erwarten ist. In beiden Fällen lassen sich extreme Routen auch einfach aussortieren. Die optionale Sprachanweisung für die Routenführung wurde angepasst, sie weißt nun in entsprechenden Situationen wie Kreuzungen auch darauf hin, dass man lieber absteigen und ein Stück schieben sollte.

Viele der herkömmlichen Routenoptionen wurden zudem an die Bedürfnisse von Radfahrern angepasst. Die Strecken umfassen etwa auch Informationen zu Fahrradwerkstätten, statt der Routenübersicht kann man sich auch nur die Abbiegungen anzeigen lassen. Und: Die Rad-Navigation lässt sich für Fahrradfans auch als Standard festlegen. Die Navigation wurde auch in der Karten-App für die Apple Watch entsprechend angepasst.

Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor oder die Frauenkirche erscheinen in einer neuen, sehr schönen 3D-Ansicht. Nachts gibt es ein eigenes Modell © Apple / PR

Apple Karten: Mehr im Blick

Einige weitere Funktionen gibt es nur in ausgewählten Großstädten. So bringt das Update Apples überarbeitete Kartenansicht nach München, Berlin und Hamburg. Die verbessert nicht nur die Navigation zu Fuß oder im Auto mit Informationen zu Straßenmarkierungen, Abbiegespuren oder detaillierten Fußgänger-Überwegen. Mit der sogenannten "Windschutzscheibenansicht" zeigt Apple auf Wunsch auch eine Ansicht der Straßenebene, um in komplexen Abbiegesituationen die Übersicht zu verbessern.

Für Fußgänger wird die Augmented-Reality-Ansicht noch weiter ausgerollt. Sie ermöglicht es, sich über das Bild der Kamera auch Informationen zu naheliegenden Geschäften oder Routeninformationen einblenden zu lassen. Bislang ging das nur in Hamburg, Berlin, München und Frankfurt am Main. Nun kommen Dortmund, Düsseldort, Essen, Köln, Leipzig und Stuttgart hinzu.

Die neuen Funktionen werden am 17. Februar live geschaltet und erscheinen in der aktuellen Version der App auch ohne ein Update.

Quelle: Apple