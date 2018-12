Smartphones sind allgegenwärtig. So gut wie jeder Mensch trägt einen dieser kleinen Computer in seiner Hosentasche mit sich herum, wir verbringen unheimlich viel Zeit mit ihnen und beinahe überall sieht man Leute auf den Dingern herumtippen. Deutsche Nutzer zwischen 16 und 34 Jahren verbringen laut einer Studie aus dem Jahr 2017 etwa 70 Minuten täglich an ihrem Handy. Wie ein Leben ohne Smartphone aussieht, das können sich viele gar nicht mehr vorstellen – und wollen es wahrscheinlich auch nicht ausprobieren.

Auch nicht für 100.000 Dollar? So viel Geld bietet nämlich die Firma Vitaminwater einer Person, die ein ganzes Jahr lang auf ihr Smartphone verzichtet. Auf seiner Website ruft der Getränkehersteller zu Bewerbungen auf.

Um mitmachen zu können, muss man auf Twitter oder Instagram einen Post teilen, in dem man erklärt, womit man lieber seine Zeit verbringen würde als mit Bildschirmscrollen. Noch zwei Hashtags dazu, dann ist man in der Verlosung.

365 Tage ohne Smartphone – mit Lügendetektor-Test

Die Bedingungen für den großen Preis: Man darf 365 Tage lang sein Smartphone oder Tablet nicht benutzen . Damit sind Handys gemeint, die einen Internetzugang haben. Ein altmodisches Tastenhandy für Anrufe ist also in Ordnung, ebenso wie Laptops oder Desktop-Computer. Berufliche Zwecke sind allerdings keine Ausnahme. Zuvor soll man das Smartphone täglich benutzt haben.

Bis zum 8. Januar läuft der Bewerbungsprozess noch, danach sucht das Unternehmen, das zu Coca-Cola gehört, einen Gewinner aus, der sich an dem "Scroll free"-Jahr versuchen darf. Zugelassen sind allerdings nur Menschen, die zur Zeit in den USA leben. Um sicherzustellen, dass der Kandidat tatsächlich alle Anforderungen eingehalten und das ganze Jahr lang auf Smartphones verzichtet hat, muss sich der Teilnehmer am Ende des Jahres einem Lügendetektor-Test unterziehen. Erst wenn er diesen besteht, bekommt er auch das Preisgeld von 100.000 Dollar. Sollte er nicht ganz so lang durchhalten, geht er auch nicht leer aus. Laut Regularien bekommt ein Teilnehmer, der das Experiment nach einem halben Jahr abbricht, immerhin noch 10.000 Dollar.

