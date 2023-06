von Christian Hensen Ein kurioser Fehler macht die beliebte Wetter-App "WeatherPro" derzeit vollkommen unnütz – denn für die nächste Woche sagt die Meteogroup beinahe einen kleinen Winter vorher.

Es stimmt schon, irgendwie spielt das Wetter verrückt. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber noch lassen sich die Temperaturen unter dem Begriff "Sommer" zusammenfassen. Umso schockierender ist das, was die beliebte Wetter-App "WeatherPro" derzeit für kommende Woche vorhersagt. Demnach droht ganz Deutschland ein Temperatursturz von mehr als 20 Grad – "Winter is coming".

Das IT-Magazin "iPhone-Ticker" macht die Wetterdaten der Meteogroup für die ganz offensichtlich falschen Angaben in der App verantwortlich. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Homepage des Anbieters, dass es dort auch nicht viel besser aussieht. Für Hamburg rechnet der Wetterdienst mit einem Temperatursturz zum Wochenende, der am Montag in Höchsttemperaturen von maximal acht Grad bei Regen mündet. Das wäre tatsächlich kein schöner Sommer mehr.

Entwarnung geben andere Anbieter wie "Wetteronline" oder "Wetter.de", die ihre Daten aus abweichenden Quellen beziehen. Dort rechnen die meisten für Hamburg zwar auch mit ein wenig Regen, die Temperaturen halten sich aber durchweg über 20 Grad Celsius.

Wo genau der Fehler der Meteogroup liegt, ist nicht bekannt. Dadurch, dass "WeatherPro"zu den beliebtesten Apps zählt, sind in den sozialen Medien verständlicherweise eine Menge Leute sehr verwirrt.

Keine extremen Wetterlagen zu erwarten

Dort Fragen Nutzer beispielsweise, ob die App vielleicht gehackt wurde. Auch im Ausland sorgen die Angaben der Software für reichlich Verwirrung. Doch es gibt auch Menschen, die das Gute an einem solch drastischen Temperatursturz sahen und zumindest vorübergehend hofften, dass das wirklich passiert. So schrieb einer: "Wenn man in seiner immer noch zu warmen Dachwohnung sitzt und einem die Wetter-App winterliche Temperaturen vorhersagt… Man wird ja noch träumen dürfen!"

Generell sieht es für die kommenden zwei Wochen ganz gut aus. Es ist zumindest nicht mit winterlichen Temperaturen zu rechnen. Für einzelne Regionen sind Gewitter und Starkregen angekündigt, etwa für Berlin und Brandenburg.