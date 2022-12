von Malte Mansholt Whatsapp ist auf fast jedem Smartphone in Deutschland installiert. Mit dem Jahreswechsel werden einige den Dienst nicht mehr unterstützen.

Chatten mit den Freunden, ein schneller Videoanruf bei der Mama oder eine Sprachnachricht für die Arbeitskollegen: Whatsapp hat sich in Deutschland und vielen anderen Ländern zu einem der wichtigsten Kommunikationsmittel entwickelt. Ein wichtiger Grund: Es läuft auf nahezu jedem Smartphone. Zum Jahreswechsel wird nun aber bei einem Teil der Geräte ein Schlussstrich gezogen.

Das kündigte der Messenger auf seinem Blog an. Am 31. Dezember werden demnach eine ganze Reihe älterer Betriebssysteme nicht mehr unterstützt. Da viele Geräte aber schon seit langem keine Updates mehr bekommen, bedeutet das im Klartext: Whatsapp wird auf den fast 50 betroffenen Smartphones nicht mehr vollständig funktionieren. Eine Liste der Geräte finden Sie unten.

Whatsapp: kein schnelles Ende

Das Unternehmen begründet den Schritt mit fehlenden Schnittstellen in den veralteten Betriebssystemen der betroffenen Geräte. Dadurch ließe sich nicht mehr sicherstellen, dass alle Funktionen des Messengers noch korrekt funktionieren. Als Mindestvorraussetzung nennt Whatsapp nun das Apple-System iOS 12, Googles Android in der Version 4.1 sowie die vor allem in Asien relevanten Systeme KaiOS 2.5.0 sowie Jiophone und Jiophone 2.

Die Liste der Betriebssysteme zeigt, dass der Rauswurf nicht so harsch ist, wie man vielleicht vermuten würde. iOS 12 erschien bereits 2018, Android 4.1 gar im Jahr 2012. Nicht mehr unterstützte Geräte sind also größtenteils zehn Jahre alt. Die beiden nun vom Rauswurf betroffenen iPhones, das iPhone 5 und das iPhone 5c, erschienen etwa bereits 2012 mit dem System iOS 6 und erhielten noch bis 2016 Softwareupdates. Das ebenfalls bereits neun Jahre alte iPhone 5s funktioniert dagegen weiter. Der Messenger Whatsapp ist damit eine der Apps mit dem längsten Support überhaupt. Viele andere Programme ziehen deutlich schneller den Stecker.

Mehr Speicher, mehr Sicherheit 15 hilfreiche Tipps für Whatsapp, die Ihren Messenger sicherer und besser machen 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Eine der größten Neuerungen vergangener Updates war die Möglichkeit, die Anzeige für den Online-Status selbst bestimmen zu können. Gehen Sie in den Einstellungen auf "Konto", dann auf "Datenschutz" und dort auf "Zuletzt online/Online", um eigene Regeln für die Anzeige bei anderen Personen aufzustellen. Das betrifft erstens den Zeitstempel, wann Sie zuletzt online waren und zweitens den aktuellen Online-Status, den Ihre Kontakte sehen, sobald ein Chat mit Ihnen geöffnet wird. In beiden Fällen können Sie die Anzeige einschränken, freigeben oder gezielt unterbinden. Mehr

Whatsapp-Aus: Diese Smartphones sind betroffen

Apple iPhone 5 Apple iPhone 5c Archos 53 Platinum Grand S Flex ZTE Grand X Quad V987 ZTE HTC Desire 500 Huawei Ascend D Huawei Ascend D1 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Mate Huawei Ascend P1 Lenovo A820 LG Enact LG Lucid 2 LG Optimus 4X HD LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L4 II LG Optimus L4 II Dual LG Optimus L5 LG Optimus L5 Dual LG Optimus L5 II LG Optimus L7 LG Optimus L7 II LG Optimus L7 II Dual LG Optimus Nitro HD Memo ZTE V956 Quad XL Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Xcover 2 Sony Xperia Arc S Sony Xperia miro Sony Xperia Neo L Wiko Cink Five Wiko Darknight ZT

Quelle:Whatsapp-Blog