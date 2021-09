Ab dem 1. November müssen sich viele Besitzer:innen älterer Smartphones eine neues Handy zulegen, um weiterhin WhatsApp nutzen zu können. Lesen Sie hier, welche Modelle betroffen sind.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

Der Messenger-Dienst WhatsApp wird ab 1. November nur noch mit neueren Betriebssystemen funktionieren. Das heißt für einige ältere Geräte: Keine Updates, Bugfixes oder Funktionserweiterungen mehr. Wir verraten, welche Smartphone-Modelle das betrifft.

Viele Smartphone werden von WahtsApp nicht mehr unterstützt

Smartphones müssen zukünftig mindestens über die Software Android 4.1, iOS 10 sowie KaiOS 2.5.1 verfügen, um weiter WhatsApp-Support zu erhalten, berichtet der Messenger-Dienst auf seiner Webseite. Verfügt Ihr Handy über ein älteres Betriebssystem, brauchen Sie also ein Update, um WhatsApp weiter benutzen zu können. Sollte Ihr Smartphone dazu allerdings nicht in der Lage sein, muss entweder ein neues Gerät her oder der Messenger gewechselt werden.

Laut dem US-Magazin "Entrepreneur" endet der Support ab 1. November unter anderem für die folgenden Modelle:

iPhone SE sowie das iPhone 6S Plus von Apple

Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core und Galaxy Ace 2 von Samsung

Xperia Miro, Sony Xperia Neo L und Xperia Arc S von Sony

Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual sowie Optimus L5 von LG

Ascend G740, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL und Ascend D2 von Huawei

One Touch Evo 7 von Alcatel

