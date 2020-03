Um müde Augen in dunklen Umgebungen zu schonen, bieten viele Apps und ebenso die Smartphone-Betriebssysteme iOS und Android bereits einen Dunkelmodus an. Die Facebook-Tochter WhatsApp zieht nun nach und gibt Nutzern mit dem neuesten Update die Möglichkeit, die Oberfläche des Messengers in dunkle Farben zu hüllen. Das soll die Augen schonen und verhindern, dass das "Smartphone in einem dunklen Raum als helle Lichtquelle stört", so das Unternehmen.

WhatsApp Dunkelmodus: So stellen Nutzer das Design um

Dabei habe man die Lesbarkeit nicht einschränken wollen – daher werden aus den weißen und hellgrünen WhatsApp-Flächen im Dunkelmodus nicht schwarze, sondern dunkle graue und grüne Elemente. User deren Smartphones bereits mit Android 10 oder iOS 13 laufen, können das Design automatisch und gleichzeitig mit dem systemeigenen Dunkelmodus aktivieren.

Wer die weniger helle Gestaltung generell bevorzugt oder mit einem älteren Modell unterwegs ist, kann den Modus ebenfalls unter den Einstellungen im Unterpunkt Design manuell aktivieren.

Quelle: WhatsApp