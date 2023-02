von Malte Mansholt Eine kurze Nachricht ist schnell geschrieben. Und noch eine. Und eine hinterher. Doch wie viele Chat-Nachrichten wechseln wir wirklich über den Messenger? Eine gut versteckte Info verrät's.

100 Milliarden – so viele Nachrichten verschicken die Whatsapp-Nutzer nach Angaben des Mutterkonzerns Meta jeden Tag. Und die Deutschen machen fleißig mit. Ob in der Familie, unter Freunden oder im Klassen-Gruppenchat – für die Kinder wie die Eltern –, Whatsapp ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Und doch dürften die meisten Menschen überrascht, wie viele es wirklich sind.

Die Info dazu gibt es durchaus. Allerdings muss man wissen, wo man suchen muss. Die Statistik versteckt sich tief in den zahlreichen Menüpunkten des Messengers. Hier erfahren Sie, wo Sie suchen müssen.

So finden Sie die Chat-Infos

Whatsapp für iPhone

In der iPhone-App tippen Sie zunächst unten rechts auf das Zahnrad, um die Einstellungen des Messengers zu öffnen. Wählen Sie nun den Punkt "Speicher & Daten", der sich neben einem grünen Logo zwei nach oben und unten weisender Pfeile befindet. Tippen Sie nun auf "Netzwerknutzung".

Whatsapp für Android

Auf einem Android-Smartphone müssen Sie zum Erreichen des Menüs oben rechts auf die drei Punkte tippen. Dann öffnen Sie auch hier die Option "Speicher & Daten" und dann die "Netzwerknutzung".

In beiden Fällen finden Sie dort finden nicht nur heraus, wie viele Daten sie durchs Netz gejagt haben. Sondern auch die genaue Anzahl von Nachrichten, die Sie bei Whatsapp gesendet und empfangen haben. Leider spiegelt die Zahl nicht immer die ganze Wahrheit wider. Hat man das Smartphone gewechselt und kein Backup eingespielt oder zwischendurch das jeweils andere Betreibssystem genutzt, kann unter Umständen ein Teil der Nachrichten in der Anzeige fehlen. In den meisten Fällen dürfte die Anzahl aber ohnehin ausreichen, uns die Schamesröte ins Gesicht zu treiben.

Schade ist, dass Whatsapp eine spannende Info mittlerweile unterschlägt. In älteren Versionen der App konnte man noch genau schauen, wie viele Nachrichten man in einzelnen Chats mit Personen oder Gruppen ausgetauscht hatte. Das scheint mittlerweile nicht mehr zu gehen.

Will man den Speicher entmüllen, geht das übrigens über das nahezu gleiche Menü. Wählt man statt "Netzwerkdaten" den Punkt "Datennutzung" finden sich dort sämtliche auf dem iPhone gespeicherten Fotos und Videos. Während sich ganz oben die schlimmsten Speicherfresser finden, sind direkt danach die Fotos und Videos, die man am häufigsten weitergeleitet hat. Darunter sind dann die Chats zu finden, sortiert danach, wie viel Platz sie wegen der verschickten Medien verbrauchen. Mistet man hier aus, lässt sich der Speicher schnell um einige Gigabyte bereinigen.