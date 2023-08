Früherer nutzte man den Messenger Whatsapp vor allem zum Chatten, seit einiger Zeit sind vor allem die Sprachnachrichten extrem beliebt. Doch wie hört man sie sich am besten an – ohne alle in der U-Bahn zu nerven?

Seit Whatsapp erlaubt, per einfachem Knopfdruck eine Sprachnachricht aufzunehmen und sofort zu verschicken, haben viele Nutzer das Tippen fast ganz eingestellt. Stattdessen wird immer nur kurz das Smartphone ans Ohr gehalten, dann schnell geantwortet - und auf die nächste Nachricht gewartet. Doch wie hört man die Nachrichten am besten ab?

Lautsprecher oder Kopfhörer?

Den besten Sound hat man sicher, wenn man sich die Nachricht über den Lautsprecher des Smartphones anhört. Das bietet sich etwa an, wenn man alleine zuhause oder im Auto sitzt. Sobald man in der Öffentlichkeit ist, wird es aber schnell peinlich. Die anderen können mithören, sich das Smartphone mit dem Lautsprecher ans Ohr zu halten, sieht albern aus.

Was viele nicht wissen: Man kann die Nachricht auch einfach über den Ohrhörer am Smartphone abhören. Dazu startet man im Chat die Nachricht und hält sich das Smartphone einfach in klassischer Telefon-Manier ans Ohr. Schon tönt das Gegenüber für sie Sitznachbarn unhörbar aus der Hörmuschel. Das schützt nicht nur die Privatsphäre, sondern sieht auch noch natürlicher aus. Der Nachteil: Der Klang ist nicht so gut.

Den besten Kompromiss bietet das Abhören per Kopfhörer: Ist der eingesteckt, werden die Nachrichten direkt darüber abgespielt. So verbindet man guten Klang und Privatsphäre - muss aber die Ohrknöpfe dabei haben.

Was tun bei schlechtem Klang?

Klingen die Nachrichten schlecht, kann das mehrere Ursachen haben. Ist die Nachricht zu leise, hilft es oft, schlicht die Lautstärke am Smartphone zu erhöhen. Ist der Klang dann immer noch nicht besser, könnte auch der genutzte Lautsprecher defekt sein. Daher sollte man erst einmal eine der anderen oben genannten Ausgabe-Methoden ausprobieren. Leider liegt es manchmal auch am Gesprächspartner: Hat der aus Versehen sein Mikro zugehalten oder ist in einer zu lauten Umgebung, bleibt wenig, außer die Nachricht noch einmal aufzunehmen.

Nachrichten auf dem Computer speichern

Hängt man an einigen Nachrichten besonders, kann man sie auch auf dem Computer sichern. Die einfachste Methode ist, die Nachricht gedrückt zu halten und sie sich dann über die Teilen-Option per E-Mail zuzuschicken. Das funktioniert auf dem iPhone und bei Android-Smartphones. Beim Speichern des Mail-Anhangs kann man sie dann auch gleich mit einem aussagekräftigen Namen versehen. Auf Android-Smartphones kann man zudem die Dateien direkt im Dateisystem heraussuchen. Sie befinden sich im internen Speicher unter "Whatsapp", dann "Media" und "Whatsapp Voice Notes".