von Christian Hensen Auf diese Neuerung haben viele gewartet: "Ab heute" ist es möglich, Whatsapp auf mehr als nur einem Smartphone zu nutzen – das verkündet Meta-Chef Mark Zuckerberg. Die Sache hat aber einen kleinen Haken.

Wer mehrere Smartphones nutzt, kennt das Problem: Bei Whatsapp muss man sich seit jeher entscheiden, auf welchem Gerät man den Messenger mit seiner Rufnummer nutzt.

Als Notlösung galt lange Whatsapp Web, wirklich gut funktioniert hat das bei mobilen Endgeräten nicht. In einer sehr kurzen Meldung auf Facebook setzt Meta-Chef Mark Zuckerberg dem nun ein Ende. Er schrieb: "Ab heute können Sie sich auf bis zu vier Handys mit demselben WhatsApp-Konto anmelden".

Der Firmengründer verspricht damit aber leider etwas zu viel – das geht auch aus dem offiziellen Beitrag der Whatsapp-Entwickler hervor, die der neuen Funktion etwas mehr als nur einen Satz widmen. Dort heißt es unter anderem: "Dieses Update wird bereits für Benutzer:innen weltweit eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein".

Whatsapp rollt neue Funktion über Wochen aus

Von "ab heute" kann also nur in Ausnahmefällen die Rede sein – wie so oft rollt Whatsapp die Änderung nach und nach aus. Während einige schnell in den Genuss der Neuerungen kommen, müssen sich andere noch gedulden.

Offenbar bleibt die Einrichtung neuer Geräte zunächst gleich. Es wird ein Primärgerät auserkoren, welches anderen Plattformen über das Scannen eines QR-Codes und künftig auch per einmaligem Code Zugang gewähren kann.

Diese sogenannten "begleitenden Geräte" können dann über die gleiche Nummer per Whatsapp kommunizieren – so, wie es auch bei Whatsapp Web der Fall ist. Allerdings: Wenn das Primärgerät "einen längeren Zeitraum", das bedeutet 14 Tage, inaktiv ist, werden alle anderen Teilnehmer automatisch abgemeldet.

Zwei Wünsche hat Whatsapp damit aber noch immer nicht erfüllt. Seit Jahren warten Nutzer:innen des Messengers auf eine Tablet-App – und es ist nach wie vor nicht möglich, mehr als ein Whatsapp-Konto pro App zu bedienen, was bei einer strikten Trennung von Arbeits- und Privatnummern äußerst nützlich wäre.

So geht es, diese Einschränkungen gibt es

Die Begleitgeräte werden nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie das Hauptsmartphone. Das geht aus der offiziellen Anleitung für die neue Funktion und einem Beta-Test der "Berliner Morgenpost" hervor.

Demnach ist es nicht möglich, Chats auf Zweit-, Dritt- oder Viertgeräten zu löschen oder leeren. Außerdem kann man Empfänger mit einer sehr alten Whatsapp-Version offenbar nicht erreichen. Für Tablets ist die Anmeldung (mangels App) nicht verfügbar und man kann den Live-Standort mit den "begleitenden Geräte" nicht ansehen.

Die Einrichtung neuer Geräte erfolgt über das Menü "Verknüpfte Geräte". Den zuvor erwähnten neuen Code soll man künftig über Whatsapp Web beziehen können, heißt es. Auch das werde aber erst "in den nächsten Wochen" möglich sein.

