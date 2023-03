von Malte Mansholt Seit Monaten versuchen Kriminelle, mit einer Variante des Enkeltricks Opfer bei Whatsapp auszunehmen. Jetzt greift die Polizei zu einer überraschenden Maßnahme.

Seit Monaten ist das Thema aus den Polizeimeldungen nicht wegzudenken: Betrüger versuchen jeden Tag im ganzen Land, Unbedarften mit Tricks über Whatsapp das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Polizei Jena versucht nun mehr Bewusstsein für die Betrugsmaschen zu schaffen. Und greift dazu zu einem Mittel, das einst selbst sinnbildlich für den Whatsapp-Betrug stand.

In einer als Kettenbrief gedachten Grafik richtet sich die Polizei an die Bevölkerung. Im Stile eines Chats wird dort vor der grassierenden Masche gewarnt. Und dazu aufgefordert, diese wie einen Kettenbrief zu verbreiten. Indem man die Grafik als Statusmeldung des Messengers einstellt.

Weitverbreiteter Trick

Der Chat geht auf den wichtigsten Trick der Betrüger ein. Diese melden sich von einer unbekannten Nummer, sprechen die Empfänger wahlweise als Eltern oder Großeltern an und behaupten, eine neue Nummer zu haben. Gehen die Chatpartner darauf ein, verwickeln sie diese in ein Gespräch, an dessen Ende es immer um dasselbe geht: ums Geld. Da wird dann etwa eine vermeintlich offene Rechnung oder die nicht zahlbare Miete beklagt. Und darum gebeten, diese doch bitte zu begleichen.

Besonders perfide ist dabei die Aufforderung, die alte Nummer gegen die neue auszutauschen. So soll garantiert werden, dass die Opfer gar nicht erst über die alte Nummer nachfragen. Das Täuschungsmanöver ist leider immer wieder enorm erfolgreich. Nahezu jeden Tag gibt es Meldungen, dass einzelne Opfer Tausende von Euro überwiesen haben.

So setzen Sie den Polizei-Status ein

Die besten Tipps zur Erkennung der Masche sind nun in der Statusmeldung in Chat-Aufmachung zusammengefasst. Bekommt man die Meldung, dass ein Familienmitglied oder Bekannter eine neue Nummer hat, sollte man diese nicht sofort speichern, sondern den Wechsel zuerst über die alte Nummer verifizieren. Unerwartet per Chat geschickte Aufforderungen Geld zu überweisen, sollte man ebenfalls sehr skeptisch betrachten. "Das ist wahrscheinlich ein Betrugsversuch", heißt es in der Grafik sehr klar.

Wollen Sie die Aktion unterstützen, ist das ganz einfach. Sie finden die Info-Grafik unter diesem Link. Speichern Sie das Bild auf dem Smartphone. Öffnen Sie nun Whatsapp und wählen Sie den Status-Tab unten links, dann "Mein Status" und wählen Sie das gerade gespeicherte Bild aus. Nun ist das Bild 24 Stunden als Ihr Status zu sehen.

Ganz neu ist die Aktion der Polizei Jena übrigens nicht. Auch die Polizei Lüneburg hatte bereits als Status gedachte Grafiken zu der Betrugsmasche angeboten. So schick aufgemacht und leicht zu verstehen wie die jetzige, waren diese aber nicht.

Quelle: Polizei-Presseportal