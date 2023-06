Schreiben, sprechen – und bald auch in die Kamera plaudern: Der Messenger-Dienst Whatsapp plant offenbar die Einführung von Videonachrichten.

Spannende News für alle, denen das Versenden von Sprachanchrichten per Smartphone nicht genug ist: In naher Zukunft will der Instant-Messenger-Dienst Whatsapp eine neue Option für den Nachrichtenversand einführen. Neben Text- und Sprachnachrichten wird das Angebot dann offenbar um Videonachrichten erweitert.

Whatsapp, ein Nachrichtendienst, der seit 2014 zum Meta- (ehemals Facebook-) Konzern gehört, wird weltweit von Millionen von Menschen genutzt. Statt für einzelne SMS bezahlen zu müssen, können Nutzer hier Textnachrichten, Bilder und Videos kostenfrei übers Internet versenden. Es besteht auch die Möglichkeit, Dateien wie Fotos oder Videos mit einer Größe von bis zu zwei Gigabyte zu verschicken.

Whatsapp will Videonachrichten einführen

Zusätzlich zu Text- und Sprachnachrichten wird nun bald eine dritte Option für den Nachrichtenversand eingeführt. Die Entwickler arbeiten derzeit an der Implementierung von Videonachrichten, wie aus den Betaversionen für Android und iOS hervorgeht. Nutzer, die eine dieser Betaversionen verwenden, können durch Tippen auf das Mikrofon-Symbol überprüfen, ob sie die neue Funktion bereits ausprobieren können. Wenn das Mikrofon-Symbol durch einen Klick in ein Videokamera-Symbol umgewandelt wird, können Videonachrichten gesendet werden.

Mehr Speicher, mehr Sicherheit 15 hilfreiche Tipps für Whatsapp, die Ihren Messenger sicherer und besser machen 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Eine der größten Neuerungen vergangener Updates war die Möglichkeit, die Anzeige für den Online-Status selbst bestimmen zu können. Gehen Sie in den Einstellungen auf "Konto", dann auf "Datenschutz" und dort auf "Zuletzt online/Online", um eigene Regeln für die Anzeige bei anderen Personen aufzustellen. Das betrifft erstens den Zeitstempel, wann Sie zuletzt online waren und zweitens den aktuellen Online-Status, den Ihre Kontakte sehen, sobald ein Chat mit Ihnen geöffnet wird. In beiden Fällen können Sie die Anzeige einschränken, freigeben oder gezielt unterbinden. Mehr

Der Empfänger muss ebenfalls über die gleiche App-Version verfügen, um die Video-Nachrichten empfangen zu können. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Videonachrichten eine maximale Länge von 60 Sekunden haben dürfen, während bei Sprachnachrichten deutlich längere Aufnahmen möglich sind. Natürlich sind auch Videonachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt und lassen sich beliebig oft betrachten. Noch ist nicht bekannt, wann die neue Funktion für alle Whatsapp-Nutzer ausgerollt wird.

Quellen: "PCGamesHardware", "WABetaInfo"