Whatsapp gehört vor allem in Deutschland zu den beliebtesten Messengern. Und hinter den Kulissen arbeiten die Entwickler:innen immer wieder an neuen Funktionen, die sich Stück für Stück in die Einstellungen und Chats der App einschleichen. Nur bei besonders großen Änderungen kommuniziert der Mutterkonzern Meta die Neuigkeiten einem großen Publikum, der Rest findet sich nur in den sogenannten Patchnotes im App Store, die jedes Update begleiten.

Schutz vor Betrügern und Spam

In dieser Galerie finden Sie nützliche Whatsapp-Tipps, die Ihnen den App-Alltag erleichtern und Ihr Konto vor Betrügern und Spam schützen sollen. Darunter Tipps, wie Sie die Datenlast der App deutlich reduzieren und Speicherfresser ausfindig machen, aber auch Tipps wie das Verstecken der Anzeige Ihres Profils bei fremden Kontakten, die Sie vor ungefragten Kontaktversuchen schützen könnten.

Zusätzlich gibt Ihnen der stern einen Überblick über die neuesten Datenschutz-Funktionen der App, verrät, wie Sie Whatsapp zusätzlich sperren können und wie Sie schnell und einfach feststellen können, ob Sie vielleicht ihren Standort oder aber Ihren gesamten Nachrichtenverlauf versehentlich anderen Personen zugänglich machen.

Selbstlöschende Inhalte verschicken

Auch was Ihre Nachrichten betrifft, gibt es spannende Funktionen, die sich nicht immer sofort zeigen. So ist es beispielsweise möglich, einen Chat ausschließlich mit selbstlöschenden Nachrichten zu führen oder Bilder zu verschicken, die der Empfänger nur ein einziges Mal öffnen kann.

Für mehr Ordnung in den eigenen Chats zeigt der stern außerdem, wie sich Gruppen oder Kontakt anheften lassen und wie man Nachrichten, die man immer mal wieder braucht, schnell und einfach speichern kann.

Wenn Sie die Tipps aus der Galerie kennen und beherrschen, dürfte die Nutzung von Whatsapp nicht nur sicherer geworden sein, sondern auch ein ganzes Stück komfortabler. Tendenziell funktionieren die Tipps dieser Strecke auf Android-Smartphones ähnlich, die Beschreibungen entsprechen allerdings der iOS-App.