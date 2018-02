Immer wieder versuchen Betrüger über Whatsapp den Menschen mit verlockenden Angeboten angebliche Gutscheine von bekannten Firmen anzubieten. Versprochen wird den Usern dabei meist ein Gutschein mit hohem Geldwert. Man solle dafür nur seine persönlichen Daten wie Anschrift und Co. eingeben sowie den entsprechenden Link an zehn Freunde weiterleiten. Spätestens dann sollten die Alarmglocken schrillen. So auch in dem aktuellen Beispiel. Als "Schirmherr" der Aktion diente diesmal Edeka. Der Aufmacher der Aktion war der angeblich 111. Geburtstag des Unternehmens. Zu diesem Anlass konnte man Gutscheine im Wert von 250 Euro abstauben. Das Vorgehen: wie oben beschrieben.

Datenklau und Traffic via Whatsapp

Wie das Portal "mimikama" berichtet, geht es vornehmlich darum, dem Konsumenten die persönlichen Daten zu entziehen und in eine Datenbank einzuspeisen. Die unangenehme Folge: Spam und nervige Werbemails. Doch die Masche geht noch weiter. In den meisten Fällen werden die gesammelten Daten dann weiter verkauft zu Gunsten des "Betreibers" des angeblichen Gewinnspiels. Im genauen Wortlaut lautet die Zeile des jüngsten Betrugslinks: "Wir feiern 111. Geburtstag und du wirst beschenkt. Feier mit uns und hol dir einen 250 Euro Einkaufsgutschein". Über dem Titel prangert eine Grafik mit dem Edeka-Logo.

Edeka und Amazon haben nichts mit der Aktion zu tun

Auch wenn die Grafiken mit dem Logo von Edeka täuschend echt aussehen – Edeka hat rein gar nichts mit der Aktion zu tun. Auch Amazon ist involviert in den Kettenbrief. Folgt man dem Link, so erhält man jedoch nicht die erwartete Bestätigung der Teilnahme, sondern wird weitergeleitet zu einem angeblichen Amazon-Gewinnspiel. Auch hier die gleiche Masche wie oben. Beides ist weder seriös, noch gut durchdacht, sondern einfach nur ein plumper Versuch Daten abzugreifen. Also Finger weg von solchen Angeboten. Sie sind zu schön um wahr zu sein.