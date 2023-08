von Malte Mansholt Verschickt man Bilder per Whatsapp, sehen die oft unterirdisch aus. Das ändert sich nun endlich.

"Mark hat ein Foto gesendet": Was in der Benachrichtigung auf dem Display noch Freude auslöst, kann bei beim Öffnen in Whatsapp schnell in Frust umschlagen. Auch noch so schöne Fotos werden vom Messenger oft zu Pixelmatsch heruntergerechnet. Doch das hat jetzt wohl ein Ende. Whatsapp bekommt ein HD-Upgrade.

Das verkündete Meta-Chef Mark Zuckerberg persönlich. "Bilder bei Whatsapp zu verschicken hat gerade ein Upgrade bekommen", schrieb er auf seinem Kanal bei Whatsapps Schwester-App Instagram. "Ihr könnt sie nun auch in HD verschicken."

HD-Upgrade für Whatsapp-Fotos

In einem Video führt der Chef vor, wie das funktioniert. Nimmt man mit der internen Kamera des Messengers ein Foto auf oder wählt eines aus Liste an verfügbaren Bildern aus, erscheint nun bei oben ein kleines "HD"-Symbol. Tippt man darauf, kann man auswählen, ob man die Stadard-Auflösung versenden will oder eine höher aufgelöste Version. In beiden Fällen nennt Whatsapp konkret die Auflösung des jeweiligen Bildes.

Das Upgrade ist tatsächlich sichtbar. In Testfotos des stern stieg die Auflösung etwa von 2048 x 1536 auf bis zu 5120 x 3840 Bildpunkte. Das ist mehr eine Versechsfachung der ursprünglichen Auflösung. Gerade in detailreichen Bildern wie Gruppenfotos oder Landschafts-Aufnahmen ist also deutlich mehr zu erkennen, wenn man in das empfangene Bild hineinzoomt. Das ist bislang oft nicht der Fall.

Vorraussetzung ist allerdings, dass die Vorlage das auch hergibt. Ist das gewählte Bild nicht ausreichend hoch aufgelöst – etwa weil man es selbst per Whatsapp empfangen hat – kann der Messenger natürlich keine Wunder vollbringen. Das täuscht er aber auch nicht vor: In diesem Fall bietet die Benutzeroberfläche das HD-Symbol einfach nicht an.

Um das HD-Upgrade nutzen zu können, muss die aktuelle Version des Messengers installiert werden. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass auch die HD-Funktion sofort auftaucht. Whatsapp rollt sie in Wellen aus. Findet man das Feature auch bei ausreichend hoch aufgelösten Fotos nicht, muss man also noch etwas Geduld haben. Empfangen lassen sich die hochaufgelösten Fotos aber auch ohne Update.

Quelle: Whatsapp