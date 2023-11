Whatsapp-Trick: So können Sie gelöschte Nachrichten doch noch lesen

Messenger Whatsapp-Trick: So können Sie gelöschte Nachrichten doch noch lesen

von Christian Hensen Seit geraumer Zeit erlaubt Whatsapp das nachträgliche Löschen von Nachrichten. Doch verschwunden sind sie nur auf den ersten Blick – mit Tricks lassen sich die Beiträge trotzdem lesen.

Was einmal im Internet ist, lässt sich nicht mehr zurückholen: Diese Binse gilt auch für private Whatsapp-Nachrichten. Nur weil etwas gelöscht wurde, heißt das noch lange nicht, dass man es nicht mehr zurückholen kann. Schon lange ist es möglich, fehlerhafte Nachrichten oder gar Inhalte, die gar nicht für den Empfänger gedacht waren, nachträglich zu löschen. Auf den ersten Blick ist dann auch alles fein: Im Chat steht dann nur noch "Diese Nachricht wurde gelöscht." Doch wurde sie?

Tatsächlich ist es möglich, vermeintlich entfernte Beiträge lesbar zu machen. Denn mal ehrlich: Wer kurz nicht aufs Handy geschaut hat und nur noch eine gelöschte Nachricht sieht, will eigentlich wissen, was dort stand.

Whatsapp-Nachrichten speichern mit Android

Besonders leicht haben es Android-Nutzer. Denn mit Apps wie "Notification History Log" werden eingehende Benachrichtigungen protokolliert und stehen dann im sogenannten Logfile der App als Kopie zur Verfügung. Was mit dem ursprünglichen Beitrag in der Zwischenzeit passiert ist, spielt dann keine Rolle mehr.

Die App hat leider mehrere Nachteile: Es können nur Nachrichten gelesen werden, die nach der Installation von "Notification History Log" eingegangen sind. Außerdem landen nur die Zuschriften in der App, zu denen es auch eine Benachrichtigung gab. Ist ein einzelner Absender oder eine Gruppe stumm geschaltet, fängt die App die Nachricht nicht ein.

Mehr Speicher, mehr Sicherheit 15 hilfreiche Tipps für Whatsapp, die Ihren Messenger sicherer und besser machen 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Eine der größten Neuerungen vergangener Updates war die Möglichkeit, die Anzeige für den Online-Status selbst bestimmen zu können. Gehen Sie in den Einstellungen auf "Konto", dann auf "Datenschutz" und dort auf "Zuletzt online/Online", um eigene Regeln für die Anzeige bei anderen Personen aufzustellen. Das betrifft erstens den Zeitstempel, wann Sie zuletzt online waren und zweitens den aktuellen Online-Status, den Ihre Kontakte sehen, sobald ein Chat mit Ihnen geöffnet wird. In beiden Fällen können Sie die Anzeige einschränken, freigeben oder gezielt unterbinden. Mehr

Je nach Android-Smartphone braucht man aber nicht einmal eine App eine Drittanbieters. Beispiel Google Pixel 8: Wer in den Einstellungen auf "Benachrichtigungen" geht, kann dort den systemeigenen "Benachrichtigungsverlauf" aktivieren. Eine ähnliche Funktion erfüllt das "Benachrichtigungsprotokoll". Das ist erreichbar über das Homescreen-Widget "Einstellungen", welches sich bei manchen Android-Smartphones auf den Startbildschirm hinzufügen lässt, indem man dort an einer freien Stelle den Bildschirm kurz gedrückt hält.

Für iPhones gibt es eine solche App nicht – und Benachrichtungen über neue Whatsapp-Nachrichten mit Klartext verschwinden, sobald der Absender sie in der App löscht. Wer schnell ist, kann natürlich einen Screenshot vom Sperrbildschirm machen.

Whatsapp-Chats in Zitaten und Backups

Besonders in Gruppen kann es sein, dass Whatsapp selbst das Verschwinden einer Nachricht verhindert – und zwar durch Zitate. Wenn jemand etwas geschrieben hat, auf das eine andere Person geantwortet hat, also die ursprüngliche Nachricht zitiert, kann deren Absender zwar die Quelle löschen, ändert damit aber nicht das Zitat. Die gelöschte Nachricht bleibt also erhalten.

Auch das Whatsapp-Backup speichert Nachrichten, die eigentlich längst gelöscht sein sollten. Das aber nur, wenn zwischen dem Empfang der Nachricht und deren Entfernen eine Sicherung der Chats durchgeführt wurde. In den Whatsapp-Einstellungen lässt sich unter "Chats" und "Chat-Backup" festlegen, wie oft das passieren soll. Bei monatlichen Sicherungen ist es natürlich unwahrscheinlicher, dass man einen entfernten Beitrag abgefangen hat. Bei täglichen Backups sieht das schon anders aus.

Selbst wenn Whatsapp eine verloren geglaubte Nachricht zufällig gesichert hat – sie lesen zu können, ist erstaunlich aufwendig. Denn um ein Backup wiederherzustellen, muss man den Messenger zunächst vom Smartphone löschen und danach wieder installieren. Lässt man sich auf diese zeitraubende Tortur ein, wird man allerdings tatsächlich mit der eigentlich entfernten Nachricht belohnt.