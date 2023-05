von Malte Mansholt Seit kurzem steht eine neue Version des beliebten Messengers zum Download bereit. Hier erfahren Sie, was die so mitbringt.





Schnelle Sprachnachrichten an den Freundeskreis, die neuesten Fotos im Familienchat oder der Videoanruf für den Job: WhatsApp ist für viele Menschen aus dem Alltag gar nicht wegzudenken. Kein Wunder, dass das Interesse bei neuen Funktionen stets riesig ist. Wir verraten, was im jüngsten Update steckt.

Soviel vorweg: Bahnbrechende Neuerungen, die wie Sprachnachrichten oder Gruppenchats die Nutzung des Messengers ganz grundlegend verändern, gibt es mit der neuen Version von Whatsapp nicht. Stattdessen gibt es eine Reihe kleinere, aber durchaus sehr nützliche Änderungen im Detail.

Mehr Kontext für Bilder

Wer öfter Bilder oder Clips weiterleitet, kennt das Problem: Beim neuen Empfänger kommen nur die Medien selbst an. Die Beschreibung, und damit der oft notwendige Kontext, werden vom Messenger bisher nicht mit weitergeleitet. Das ist vor allem dann ärgerlich, wenn Bilder oder Videos nicht selbsterklärend sind. Und man den Text noch einmal separat hinterherschicken muss. Mit dem neuen Update hat man die Wahl: Die Bildunterschrift lässt sich wie gehabt weglassen, unverändert mitsenden oder vor dem Absenden noch einmal bearbeiten. Gut: Diese Optionen stehen auch dann zur Auswahl, wenn man Medien weiterleitet, die bisher ohne Text verschickt wurden.

Nützlich ist das auch bei einem Format, das es bisher gar nicht unterstützte. Verschickte man Dokumente wie PDF-Dateien über Whatsapp, musste man diesen bis jetzt immer eine weitere Nachricht hinzufügen, wenn man Zusatzinformationen mitsenden wollte. Mit der aktuellen Version werden nun auch Dokumente wie Fotos oder Videos behandelt und können mit Beschriftungen versehen werden.

Gleich mehrere neue Funktionen gibt es für die Umfrage-Funktion in Gruppen. So kann man nun endlich klare Ergebnisse erzwingen – indem man beim Erstellen die Option zu mehrfachen Antworten abschaltet. Und: Auch in sehr aktiven Chats lassen sich Umfragen nun schneller finden. Wie Fotos oder Videos lassen sich nun auch Umfragen gezielt über die Suche herausfiltern. Die Ersteller der Umfrage müssen diese nicht mehr immer händisch hervorsuchen: Stimmt jemand ab, bekommen sie nun auf Wunsch eine Benachrichtigung – inklusive des aktuellen Ergebnisses.

So kommen Sie an die neueste Version

Whatsapp hat die neue Version bereits zum Download angeboten. Auf dem iPhone lässt sie sich bereits installieren. Auf Android-Smartphones werden neue Versionen den Benutzern in Wellen zur Verfügung gestellt. Spätestens in den kommenden Wochen sollten sie aber für alle bereit stehen.

