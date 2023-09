von Christian Hensen Whatsapp räumt auf: Ab Ende Oktober werden bestimmte Geräte mit sehr alten Betriebssystemen nicht länger unterstützt. Nutzer werden vor dem Update mehrfach darüber informiert, dann folgen die Einschränkungen.

In regelmäßigen Abständen prüft Whatsapp bei neuen Versionen, welche Betriebssysteme man noch unterstützt und wo man langsam einen Schlussstrich ziehen sollte. Anfang des Jahres flogen deshalb sogar ein paar iPhones raus, die durchaus noch nutzbar sind (hier erfahren Sie mehr).

Nun ist es wieder soweit: Zum 24. Oktober stellt Whatsapp die Unterstützung von Android 4.1 bis 4.4 ein. Auf dem Firmenblog heißt es dazu: "Ab dem 24. Oktober 2023 werden nur noch Android-Betriebssysteme der Version 5.0 und aktueller unterstützt."

Whatsapp: Android bis Version 4.4 fliegt raus

Für die alten Geräte, auf denen noch immer Android 4.1 bis 4.4 läuft, bedeutet das keine weiteren Whatsapp-Updates und keine Möglichkeit mehr, neue Accounts zu erstellen oder Konten zu verifizieren. Nach mehr als zehn Jahren ist das aber auch in Ordnung. Das alte Android-System mit dem Codenamen "Jelly Bean" wurde 2012 eingeführt und ist auf Geräten wie einem Samsung Galaxy S2, Xiaomi Mi2s oder dem LG Optimus L7 zu finden.

Ab dem Stichtag setzt Whatsapp dann mindestens Android 5 voraus – wer also Android 4.1 bis 4.4 nutzt, fliegt aus dem Raster. Laut "Android Authority" trifft das aber nur vergleichsweise wenige: Im Mai 2023 waren nur 0,5 Prozent aller Android-Geräte noch mit "Jelly Bean" unterwegs, selbst der Anteil von Android 5 bis 9 liegt im einstelligen Prozentbereich. In der Android-Welt entspricht ein Anteil von 0,5 Prozent laut des Fachmagazins aber immer noch 15 Millionen Endgeräten – die Warnung von Whatsapp hat also ihre Berechtigung.

Betroffene erhalten mehrere Benachrichtigungen

Whatsapp schreibt: "Wenn wir dein Betriebssystem nicht mehr unterstützen, benachrichtigen wir dich und erinnern dich ein paar Mal daran, dein Gerät zu aktualisieren, um WhatsApp weiter nutzen zu können.

Die Gründe für die Umstellung sind dabei immer gleich: "Um mit den neuesten Technologieentwicklungen Schritt zu halten, beenden wir regelmäßig die Unterstützung älterer Betriebssysteme, um unsere Ressourcen auf die neuesten auszurichten", erklären die Entwickler des Messengers.

Quellen: Whatsapp, Android Authority