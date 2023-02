von Malte Mansholt Der Messenger Whatsapp hat sich zu einer der beliebtesten Videotelefonie-Apps entwickelt. Mit dem jüngsten Update werden die Calls nun noch nützlicher.

Chatten mit den Arbeitskollegen, eine Sprachnachricht für die Freunde oder ein schnelles Telefonat mit den Liebsten: Whatsapp hat sich in den letzten Jahren vom reinen Messenger zu einer der weltweit wichtigsten Kommunikations-Apps entwickelt. Vor allem die Plattform-übergreifende Videotelefonie wird immer beliebter. Jetzt hat der Mutter-Konzern Meta ein lange erwartetes Feature nachgereicht.

Auf dem iPhone können Nutzer die Videotelefonie nun endlich als sogenanntes Picture-in-Picture verwenden. Im Klartext heißt das: Auch wenn man während eines Calls in die Chat-Ansicht wechselt oder gar eine völlig andere App öffnet, bleibt das Fenster mit dem Videoanruf im Vordergrund.

Whatsapp: So funktionieren die Videofenster

Die neue Ansicht funktioniert so, wie man es von anderen Videoplayern oder Facetime kennt: Der Whatsapp-Videoanruf wird in einem etwas verkleinerten Fenster über die geöffneten Inhalte eingeblendet, das Fenster lässt sich dann von den Nutzer:innen frei platzieren, um die Inhalte darunter nicht zu verdecken. Der Vorteil der neuen Funktion liegt auf der Hand: Während eines Videotelefonats kann man so Informationen nachschauen, Nachrichten beantworten oder Dokumente bearbeiten, ohne den Anruf dafür aus den Augen lassen zu müssen.

Dass Whatsapp die Einführung der Picture-in-Picture-Funktion plant, war bereits bekannt. Im Dezember hatte der Konzern es als eine von mehreren Verbesserungen der Anruf-Funktion genannt. Damals war das Feature allerdings noch in der Testphase. Alle anderen Neuerungen wie Gruppenanrufe mit 32 Personen, das Stummschalten einzelner Teilnehmer:innen oder eine Hervorhebung der Sprechenden hatte Whatsapp bereits vorher umgesetzt.

Nicht jeder darf mitmachen

Die neue Funktion wird erst langsam ausgerollt, nicht jeder Whatsapp-Nutzende wird sie sofort benutzen können. Voraussetzung ist zum einen die Whatsapp-Version 23.3.77, zum anderen benötigt man mindestens iOS 14. In älteren Versionen des iPhone-Betriebssystem werden die überlagernden Fenster schlicht nicht unterstützt. Da Whatsapp als Mindestvoraussetzung iOS 12 nennt, gibt es einige ältere iPhones, die zwar den Messenger, aber nicht Picture-in-Picture unterstützen. Betroffen sind das iPhone 5s, das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus. Alle neueren Geräte laufen bereits mit iOS 14.

Quelle: Whatsapp