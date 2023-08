von Malte Mansholt Mit Voice Chat testet Whatsapp gerade eine neue Form des Gruppen-Gesprächs. Und mischt so Chatraum und Telefonie.

Ob zum Chatten mit den Freunden, ein kurzes Videotelefonat oder als Geschäftschat: Whatsapp ist für Milliarden von Menschen rund um den Globus kaum noch aus dem Alltag wegzudenken. Mit einer neuen Funktion soll die Nutzung nun sogar noch selbstverständlicher werden: Whatsapp testet eine Art digitalen Stammtisch.

Die Voice Chat genannte Funktion findet sich in einer der aktuellen Betaversionen des beliebten Messengers. Wie der Name schon vermuten lässt, mischt Whatsapp dabei Gruppenchat und Telefonat. Und das auf eine Weise, die man in klassischen Messengern bislang noch nicht kannte.

Zwischen Telefonat und Chatraum

Die Funktionsweise erinnert an die kurzlebige Hypeapp Clubhouse oder den Gaming-Chat Discord. Auf Knopfdruck "öffnet" ein Teilnehmer eines Gruppenchats in diesem einen Voice Chat. Die anderen Teilnehmer werden darüber informiert. Wer will, kann sich nun einfach dazugesellen und ein wenig quatschen. Als würde man sich in Stammcafé oder -kneipe an einen Tisch setzen, bis ein Freund vorbei kommt. Findet sich kein Gesprächspartner, schließt sich der Voice Chat nach einer Stunde automatisch wieder. Und kann jederzeit wieder geöffnet werden. Der herkömmliche Gruppenchat ist davon übrigens nicht eingeschränkt: Er lässt sich ganz normal weiter nutzen.

Diese Variante eines Gruppenanrufs ist vor allem für Freundes- oder Interessengruppen interessant. Wer Lust und Zeit hat, hängt etwas miteinander herum, allerdings ohne die Aufdringlichkeit eines Gruppenanrufs. Statt sich per Klingeln in den Alltag der anderen zu drängeln, bietet man einfach die Möglichkeit zum Gespräch an. Die Hürde sinkt dadurch.

Gut: Offenbar ist auch bei Voice Chats das Gespräch Ende zu Ende verschlüsselt. Personen, die nicht ohnehin schon Teil der Gruppe sind, können sich also nicht einfach in die Gespräche einklinken.

Whatsapps Voice Chats: Wann kommt die neue Funktion?

Noch sind Voice Chats allerdings nicht offiziell verfügbar. Laut "WABetaInfo", die zuerst darüber berichtet hatten, sind sie bislang nur für in der Betaversion des Messengers für Android-Smartphones zu finden. Selbst dort scheinen aber nur einige wenige Nutzer:innen Zugriff darauf zu haben.

Erfahrungsgemäß dauert es nach Erscheinen neuer Funktionen in der Betaversion noch einige Wochen bis Monate, bis diese auch in der offiziellen App auftauchen.

Quelle:WABetaInfo