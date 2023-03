von Malte Mansholt Während die Revolution bei der Akku-Laufzeit auf sich warten lässt, haben die Smartphone-Hersteller längst einen neuen Wettkampf entfacht: Wer lädt die Geräte am schnellsten? Xiaomi hat die Latte nun auf einen Schlag ein gutes Stück nach oben gelegt.

Fragt man Smartphone-Kunden, was sie sich am meisten Wünschen, steht die Akkulaufzeit meist ganz oben auf der Liste. Dass die Geräte eigentlich schon viel länger laufen als früher, merken wir dabei oft kaum – weil sie auch viel mehr benutzt werden. Um einen wirklichen Durchbruch erreichen zu können, konzentrieren sich viele Hersteller deshalb auf einen anderen Aspekt. Und streben an, die Ladezeit immer weiter zu verkürzen. Nun wurde eine erstaunliche Rekordmarke gesetzt.

In nur fünf Minuten konnte ein zuvor leerer Smartphone-Akku mit 4100 Milliamperestunden (mAh) vollständig aufgeladen werden. Das führt der chinesische Smartphone-Konzern Xiaomi in einem Video vor. Zu verdanken ist diese Innovation, genannt "extreme charging", einer Kombination aus einem enorm potenten Netzteil, einem überarbeiteten Akku und smarter Software.

Lade-Sinfonie

Den Anfang macht das Netzteil. Lieferte etwa Apple sein iPhone jahrelang mit einem 5-Watt-Netzteil aus, pumpt das Gerät im Video nach Angaben Xiaomis den Akku des Test-Smartphones mit sagenhaften 300 Watt voll.

Sein Überleben verdankt das Smartphone dabei dem überarbeiteten Design der Batterie. Statt wie sonst üblich bei den Elektroden auf Graphit zu setzen, verwendete Xiaomi in den experimentellen Akkus Carbon. Dadurch sind die Elektroden nicht nur um ein Drittel schlanker, sie erlauben gemeinsam mit einer neuen chemischen Zusammensetzung des Elektrolyts auch auch eine größere Energiedichte. Und gleichzeitig eben auch das schnellere Laden und Entladen.

Damit der Akku durch das extrem schnelle Laden nicht überhitzt, leiten zwischen den Zellen platzierte leitfähige Lagen die Wärme ab. Und auch die Software spielt hier eine Rolle: Wie ein Strommessgerät im Video zeigt, steigt die Leistung langsam an und erreicht erst nach knapp 30 Sekunden ihren Höhepunkt. Dann ist der Akku erst fünf Prozent geladen. Nach etwa 2 Minuten und 45 Sekunden – das reichte für 64 Prozent Ladung – wird die Stromzufuhr wieder gedrosselt. Die letzten Prozente lädt das Gerät nur noch mit knapp 70 Watt.

Der Markt lädt immer schneller

Dass die Fünf-Minuten-Hürde so schnell fällt, überrascht trotz der jüngeren Entwicklung. Vor allem chinesische Smartphone-Hersteller wie Huawei, Oppo und eben auch Xiaomi hatten in den letzten Jahren besonders kurze Ladezeiten als Verkaufsargument entdeckt. Erst senkten sie die Zeit am Kabel unter eine Stunde, dann schrumpfte die Spanne immer weiter. Den Rekord außerhalb des Labors stellte ebenfalls Xiaomi auf: Das Redmi Note 12 Discovery Edition lädt Dank 210-Watt-Netzteil in nur neun Minuten voll auf. Es ist in China seit November regulär im Handel. Zum Vergleich: Apple bietet für sein iPhone keine Netzteile über 35 Watt an.

Wann Xiaomi nun auch seinen nächsten Akku-Turbo an den Kunden bringt, verrät der Konzern allerdings noch nicht. Der Druck auf dem Markt dürfte aber dafür sorgen, dass sich Xiaomi damit nicht zu viel Zeit lassen wird. Erst diese Woche hatte etwa Konkurrent Realme im Rahmen der Mobilfunkmesse MWC ein neues Modell vorgestellt, das ebenfalls nur 9:30 Minuten zum Laden benötigt. 30 Sekunden am Kabel sollen so für zwei Stunden Telefonie reichen.

