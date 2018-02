23 Stockwerke hoch ist die Falcon Heavy, die leistungsstärkste Rakete der Welt. Am Dienstag startete das Prestigeprojekt des Privatunternehmens SpaceX erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zu einem Testflug. An Bord: ein roter Tesla-Sportwagen. Der Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk sprach von einem fast surrealen Moment. "Das war sagenhaft. Ich glaube, ich habe noch nie so etwas Aufregendes gesehen." Musk hatte vor dem Testflug erklärt, er würde es als Erfolg bezeichnen, wenn die Rakete überhaupt in die Luft ginge. Der Start ist ein wichtiger Meilenstein für Musks Unternehmen. SpaceX bemüht sich unter anderem um lukrative Aufträge der US-Weltraumbehörde Nasa und des US-Militärs. Die Falcon Heavy soll durch wiederverwendbare Bauteile kostengünstiger sein als andere Raketen. Ein kritischer Punkt war wenige Minuten nach dem Abheben erreicht, als sich die beiden Seitentriebwerke von der Rakete lösten und wieder zum Weltraumbahnhof zurückehrten. Die Falcon Heavy kann bis zu 70 Tonnen Fracht in die Erdumlaufbahn bringen zu einem Preis von 90 Millionen Dollar pro Start. Sie ist damit doppelt so leistungsstark wie die bislang größte Rakete bei einem Viertel der Kosten. Auf ihrem Testflug soll die Falcon Heavy mit ihrem Tesla an Bord die Sonne umrunden.