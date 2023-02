Störung bei Netflix in mehreren Ländern

Beim Streamingdienst Netflix gab es offenbar in mehreren Ländern eine kurzzeitige Störung. "Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten", heißt es auf der Netflix-Homepage.

Beim Portal allestörungen.de wurde am Mittwoch seit circa 19.30 Uhr eine steigende Anzahl von Störungsmeldungen in Deutschland registriert. Störungen gab es laut Medienberichten unter anderem auch in Frankreich, Großbritannien, Dänemark und Norwegen. Bei Twitter berichten unter dem Hashtag #netflixdown mehrere Nutzerinnen und Nutzer von der Störung.

Störungsmeldung bei Netflix am Mittwochabend © Screenshot Netflix

Nach rund eineinhalb Stunden schien das Problem aber behoben zu sein. Bei allestörungen.de nahm die Zahl der Störungsmeldungen wieder ab, ebenso in anderen Ländern, wie das Portal "Downdetector" beispielsweise für Großbritannien zeigt. Die Ursache war zunächst noch unklar.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.

