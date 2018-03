Konsolenspiele sind dafür da, ihre Spieler in eine andere Welt zu entführen. Dort werden sie zum Scharfschützen oder zum Weltklasse-Fußballer. Schnell passiert es, dass Zocker so von ihrem Spiel gefesselt sind, dass sie die reale Welt um sich herum vergessen. Und dass dann andere Regeln gelten.

Eine besondere Dynamik bekommt das Spiel, wenn gegen einen Freund angetreten wird. Über Jahre ziehen sich die Rivalitäten am Controller, es gibt virtuellen Demütigungen und die Chance zur Revanche – und so manche Freundschaft ist schon an der Playstation zerbrochen. So wie die von zwei jungen Männern aus Wiesbaden.

16-Jähriger verletzt 27-Jährigen mit der Teekanne

Wie die Polizei in der hessischen Landeshauptstadt mitteilte, eskalierte eine Playstation-Session zwischen einem 16-Jährigen und einem 27-Jährigen. Die beiden waren am Samstag bei einer befreundeten Familie zu Besuch und duellierten sich an der Playstation. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung – worum genau es ging, ist nicht bekannt. Im Verlauf des Streits schlug der jüngere seinem Gegenüber allerdings eine Teekanne an den Kopf.

Der Attackierte erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter ergriff die Flucht. Weitere Angaben zum Hintergrund der Tat machte die Polizei noch nicht.