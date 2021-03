Havarie der "Ever Given"

Havarie der "Ever Given" Das blockierte Containerschiff im Sueskanal ist jetzt ein Witz im Internet

Seit Dienstag steht die "Ever Given" quer und behindert einen der wichtigsten Handelswege der Welt. Für die Wirtschaft eher unlustig – für die sozialen Netzwerke die perfekte Meme-Vorlage.

Die Geschichte um das blockierte Containerschiff "Ever Given" beginnt mit einem äußerst absurden Manöver. Bevor der Frachter südlich in den Sueskanal einlief und dort stecken blieb, mäanderte sein Kapitän durch die Gewässer und zeichnete einen riesigen Penis ins Meer. Das zeigte später ein elektronischer Tracker. Allein: Der Riesenpenis ist nicht das einzige Element der Belustigung an der Sues-Blockade. Denn das Internet übernahm die Führung des Frachters und machte daraus ein Meme.

Das 400 Meter lange und 59 Meter breite Schiff war am Dienstag im Kanal auf Grund gelaufen und steckt seitdem dort fest. Auf beiden Seiten stauen sich – auch das zeichneten die Tracker auf – hunderte Transportschiffe.

Auf Twitter und auf Instagram nahmen sich derweil diverse Menschen der Blockade an und applizierten sie auf Situationen des alltäglichen Lebens: Ein gefühlt winziger Bagger, der bemüht an einem riesigen Containerschiff rumschaufelt? So effizient wie die unbeholfene Impfpolitik der Bundesregierung in einer globalen Pandemie.

Ägypten will den Kanal in den nächsten drei Tagen vom Frachter befreien

Was Teile des Internets erheitert, ist für die Weltwirtschaft nicht einmal halb so lustig: Etwa zwölf Prozent der weltweiten Handelsbewegungen laufen über den Kanal, er verbindet das Rote Meer und das Mittelmeer. Die Havarie stört Lieferketten, ließ den Ölpreis ansteigen und zwingt Reedereien dazu, enorme Umwege zu fahren.

Eine Alternativroute für Transporte zwischen Asien und Europa führt entlang des Kaps der guten Hoffnung – also um den afrikanischen Kontinent herum.

Die ägyptische Regierung rechnet damit, dass der Kanal in drei Tagen wieder frei sein wird. Experten und Expertinnen befürchten derweil, dass die Blockade noch Wochen andauere. Genug Zeit für die virtuelle Welt, um noch mehr glorreichen Frachter-Content zu erstellen.

