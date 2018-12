Darauf haben Apple-Fans lange warten müssen – ab dem 11.12.2018 funktioniert Apple Pay nun auch in Deutschland. Kunden des amerikanischen Tech-Giganten können ab sofort mit ihrem Smartphone bezahlen. Doch wie funktioniert der mobile Bezahldienst eigentlich genau? Text: Darauf haben Apple-Fans lange warten müssen – ab dem 11.12.2018 funktioniert Apple Pay nun auch in Deutschland. Kunden des amerikanischen Tech-Giganten können ab sofort mit ihrem Smartphone bezahlen. Doch wie funktioniert der mobile Bezahldienst eigentlich genau? Voraussetzung für die Nutzung ist ein Gerät aus dem Hause Apple mit einem integrierten NFC-Chip. Das sind beispielsweise alle IPhone-Generation ab dem IPhone 6 oder auch die Apple Watch. Ebenfalls zwingend notwendig: Eine Karte von einer Bank, die Apple Pay unterstützt. Das sind in Deutschland zur Zeit 15 Stück. Eingerichtet wird Apple Pay durch das Hinzufügen einer Kreditkarte über die „Wallet App“. Das Bezahlen im Geschäft funktioniert dann ganz einfach. Das IPhone oder die Apple Watch nahe an ein Kartenterminal, das für drahtloses Bezahlen geeignet ist, halten. Via Face-ID oder Fingerabdruck lässt sich die Zahlung dann autorisieren. Zu Apples Partnern, die die Bezahlmethode hierzulande schon jetzt unterstützen, gehören die wichtigsten Supermarktketten, Discounter oder Tankstellen. Für Käufer fallen für das Nutzen des mobilen Bezahldienstes übrigens keine Kosten an. Und auch in Sachen Datensicherheit bietet der Dienst Vorteile. Wie das Unternehmen selbst bekannt gab, werden keine Daten gespeichert, die Rückschlüsse auf den Nutzer erlauben.