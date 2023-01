Sehen Sie im Video: "Plectrum": 80-Millionen-Euro-Yacht soll übers Wasser "fliegen" können.









Futuristische Vision: Diese 80 Millionen Euro teure Yacht namens “Plectrum“ soll über das Wasser gleiten, statt auf dem Wasser zu schwimmen.

Der Entwurf des italienischen Design-Studios Lazzarini soll mit einer Geschwindigkeit von 75 Knoten, was in etwa 140 km/h entspricht, über das Wasser gleiten.

Durch die Kraft der drei Wasserstoff-Motoren kann sich die Yacht über die Wasseroberfläche drücken. Dadurch scheint es so, als ob die Yacht schweben würde.

Die Yacht besteht komplett aus Kohlefasern und gilt daher als ultraleicht.

Das geringe Gewicht sorgt dafür, dass die Yacht ihre Top-Geschwindigkeit erreichen kann.

Die Rumpfform ist inspiriert durch die Segelboote, die an den America-Cup-Regatten teilnehmen.

Angetrieben wird die 74 Meter lange Yacht durch drei Wasserstoff betriebene Motoren, die jeweils eine Leistung von 5000 PS besitzen.

Das Schiff hat jedoch nicht nur technisch viel zu bieten.

Es ist in vier Ebenen unterteilt: Der Hauptteil bietet sechs Gästekabinen und eine Suite.

Die Yacht besitzt außerdem einen eigenen Hubschrauberhangar, eine Garage für zwei Beiboote sowie eine Heckgarage, für Autos oder auch Wasser-Jetskis.

Laut dem Design-Studio Lazzarini handelt es sich bei “Plectrum“ um ein Konzept, das in Zukunft auf Anfrage hin gebaut werden kann.

