Untoten-Furcht "Vampirkind" mit Vorhängeschloss am Knöchel in Polen ausgegraben

von Gernot Kramper Auf einem Friedhof in Polen wurden die Überreste eines Kindes aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Das Mädchen wurde mit einer Vampir-Sicherung begraben. Ein Vorhängeschloss am Knöchel sollte die Tote fixieren. Schon im vergangenen Jahr wurde in der Nähe die Leiche einer Frau gefunden, die auf ähnliche Weise gesichert worden war.

Die Forscher nehmen an, dass die Grabstätte aus dem 17. Jahrhundert im Dorf Pień in der Nähe der Stadt Bydgoszcz im Norden Polens kein normaler Friedhof war. Hier wurden diejenigen verscharrt, die außerhalb der Gesellschaft ausgeschlossen lebten. "Es gibt keine Erwähnung in schriftlichen Quellen oder auf Karten," so Dariusz Polinski von der Nikolaus-Kopernikus-Universität und Leiter der Ausgrabungen. Das sei typisch für Friedhöfe, auf denen Menschen nicht nur beim Ableben, sondern auch nach dem Tod noch begraben wurden, um aus einer bestimmten Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Sie befanden sich abseits von Gebäuden, außerhalb der Stadtmauern, an Kreuzungen, auf Weiden und Ödland."

Furcht vor einem kleinen Mädchen

Das Mädchen war etwa fünf bis sieben Jahre alt und wurde mit dem Gesicht nach unten aufgefunden. "Die Anordnung der Leiche deutet darauf hin, dass der Verstorbene und seine 'Aktivität' nach dem Tod gefürchtet wurden. [...]Durch das Umdrehen sollte der Verstorbene dazu gebracht werden, in den Boden zu beißen, so dass er keine Gefahr mehr für die Menschen darstellte." Unter dem Kinderskelett fand sich ein dreieckiges Vorhängeschloss. Vermutlich eine weitere Vorsichtsmaßnahme, die sicherstellen sollte, dass der "Kindervampir" das Grab nicht verließ. Diese Maßnahmen scheinen nicht ausgereicht zu haben. Das Grab wurde aufgewühlt, die Tote geschändet und die obere Hälfte der Leiche mitgenommen. Die Furcht vor dem Mädchen muss also groß gewesen sein.

Friedhof der Ausgestoßenen

Nur zwei Meter entfernt wurden 2022 die Überreste einer jungen Frau gefunden, die ein dreieckiges Vorhängeschloss am großen Zeh des linken Fußes trug. Sie wurde mit einer Sichel um den Hals begraben. Auch hier wird angenommen, dass Vorhängeschloss und Sichel die Frau daran hindern sollten, umzugehen. Polinski erklärte, dass sein Team weitere ungewöhnliche Grabstellen auf dem Friedhof gefunden habe. Dazu eine "rätselhafte Ansammlung" mehrerer Kinderskelette und die Reste einer schwangeren Frau mit einem konservierten Fötus im Mutterleib, die in einer harten, steinigen Masse beigesetzt wurde.

"Aufgrund der Vielzahl dieser atypischen Gräber mit ihren merkwürdigen Praktiken, die deutlich auf die Angst vor dem Verstorbenen schließen lassen, kann man davon ausgehen, dass es sich auch hier um einen ganzen Friedhof der Verstoßenen handelt."

Quelle: UMK

