Ein 144-Hertz-Monitor zeigt das Schlachtgetümmel in Online-Games geschmeidig an.

Auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor, der nicht zu teuer sein darf? Diese 144-Hertz-Monitore kosten rund 200 Euro.

Wer auf der Suche nach einem Gaming-Monitor ist, muss sich viele Fragen stellen: Wie groß soll der Bildschirm sein, welche Auflösung hat er, welcher Panel-Typ ist der richtige für meine Bedürfnisse, wie ist die Reaktionszeit und wie viele Bilder in der Sekunde zeigt mir die Mattscheibe an? Die Bildwiederholrate geben Hersteller dabei in Hertz (Hz) an. Ein Monitor mit 60 Hertz zeigt 60 Bilder in der Sekunde, ein 144-Hz-Monitor entsprechend 144. Der Vorteil daran: Je höher die Bildwiederholrate des Bildschirms, desto geschmeidiger zeigt er actionreiche Spielsituationen an.

Es ist der gleiche Grund, weshalb sich Sportfans einen Fernseher mit wenigstens 120 Hertz wünschen, um die Bewegungen der Fußballer oder Eishockey-Spieler möglichst unverschwommen zu sehen. Wer nicht zu tief für den 144-Hertz-Monitor in die Tasche greifen will, muss Abstriche bei der Auflösung und der Bildschirmdiagonale in Kauf nehmen. Schön: Full-HD bieten alle vorgestellten Monitore. Da braucht es in den meisten Games einen leistungsstarken Gaming-Computer, der auch wirklich genügend Bilder in der Sekunde liefert, um den 144-Hertz-Monitor voll auszukosten.

144-Hertz-Monitor: Viewsonic VX2458-C-MHD

Los geht es mit dem Viewsonic VX2458-C-MHD. Es handelt sich dabei um einen Curved-Monitor. Seine Bildfläche ist also geschwungen. Als Display-Technologie kommt ein VA-Panel zum Einsatz. Die verbreitetsten Panel-Typen sind TN, IPS und VA. Generell gilt: TN-Monitore sind schnell, bieten aber einen geringeren Blickwinkel. Schauen Sie seitlich auf den Monitor, erkennen Sie weniger. IPS-Monitore bieten in der Regel schönere Farben als VA-Panel, sind aber langsamer.

Mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde kommt der Viewsonic VX2458-C-MHD flott daher. Per HDMI, DisplayPort 1.2 oder DVI-D-Schnittstelle verbinden Sie den Monitor mit dem Computer. Schade: Höhenverstellbar ist das Modell nicht. Die FreeSync-Funktion ist ebenfalls an Bord. Sie reduziert Screen-Tearing, also verzerrte Bilder beim Spielen. Jedenfalls dann, wenn eine AMD-Grafikkarte die Bilder für den Monitor berechnet.

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

VA-Panel

Bildschirmdiagonale: 24 Zoll, 60,96 Zentimeter

Reaktionszeit: 1 Millisekunde

Hardware-Schnittstelle: HDMI , DisplayPort 1.2, DVI-D

Höhenverstellbar: Nein

FreeSync

144-Hertz-Monitor: Dell S2421HGF

Dell ist nicht nur für seine Computer und Laptops bekannt, sondern stellt auch Bildschirme her. Und die haben es in sich: Der Dell S2421HGF brilliert mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde bei einer Bildschirmdiagonale von 60,96 Zentimetern. Schön: Der Monitor ist in der Höhe verstellbar. Allerdings ist es kein Curved-Modell. Seine Bildfläche ist flach. Außerdem spendiert im der Hersteller dem Monitor ein TN-Panel, dessen Blickwinkel in der Regel geringer ausfällt als bei IPS- und VA-Panel. AMD-Grafikkarten freuen sich dabei natürlich über die FreeSync-Funktion.

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

TN-Panel

Bildschirmdiagonale: 24 Zoll, 60,96 Zentimeter

Reaktionszeit: 1 Millisekunde

Hardware-Schnittstelle: 2x HDMI , DisplayPort 1.2

Höhenverstellbar: Ja

FreeSync

144-Hertz-Monitor: Iiyama G-Master Red Eagle GB2560HSU-B1

Der Iiyama G-MASTER Red Eagle GB2560HSU-B1 kommt ebenfalls mit flottem TN-Panel daher. Seine Reaktionszeit beträgt auch 1 Millisekunde. Im Vergleich zum Dell-Modell ist der Monitor von Iiyama einen Funken größer. Schön: Er lässt sich ebenfalls in der Höhe verstellen und hat FreeSync an Bord. Allerdings hat der Monitor einen HDMI-Anschluss weniger als der Dell S2421HGF.

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

TN-Panel

Bildschirmdiagonale: 24,5 Zoll, 62,2 Zentimeter

Reaktionszeit: 1 Millisekunde

Hardware-Schnittstelle: HDMI, DisplayPort, USB 2.0

Höhenverstellbar: Ja

FreeSync

144-Hertz-Monitor: Philips 242E1GAJ

Der Philips 242E1GAJ gleicht dem Viewsonic VX2458-C-MHD in der Technologie: Der Hersteller spendiert dem Monitor ein VA-Panel. Spiele zeigt der Philips 242E1GAJ auf einer Bildschirmdiagonalen von 60 Zentimetern in Full-HD-Auflösung an. Seine Reaktionszeit beträgt 1 Millisekunde und FreeSync ist wie bei allen vorgestellten Monitoren ebenfalls an Bord. Über DispalyPort- oder HDMI-Schnittstelle spielt der Monitor die Bilder der Grafikkarte aus. Höhenverstellbar ist Monitor leider nicht.

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

Bildschirmtechnologie: LED

Bildschirmdiagonale: 23,8 Zoll, 60 Zentimeter

Reaktionszeit: 1 Millisekunde

Hardware-Schnittstelle: DisplayPort, HDMI

Höhenverstellbar: Nein

FreeSync

144-Hertz-Monitor: HP 22x

Der HP 22x ist der winzigste Monitor im Bunde. Er ist mit einer Bildschirmdiagonale von 54,61 Zoll fasst 6 Zentimeter kleiner als der Philips 242E1GAJ. HP wiederum setzt wie Dell und Iiyama auf ein flottes TN-Panel mit schwächerem Blickwinkel. Spiele laufen maximal in Full-HD-Auflösung über den Bildschirm. Seine Reaktionszeit beträgt 1 Millisekunde. Schade: Der Monitor ist nicht höhenverstellbar und bietet keine DisplayPort-Schnittstelle. Nur über HDMI oder VGA-Buchse bekommt der Bildschirm Bilder der Grafikkarte geliefert. FreeSync ist aber an Bord.

Auflösung: Full HD 1920 x 1280

Bildschirmtechnologie: LED

Bildschirmdiagonale: 21,5 Zoll, 54,61 Zentimeter

Reaktionszeit: 1 Millisekunde

Hardware-Schnittstellen: 1 HDMI, 1 VGA

Höhenverstellbar: Nein

FreeSync

