Ein 144-Hertz-Monitor zeigt das Schlachtgetümmel in Online-Games geschmeidig an.

Auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor, der nicht zu teuer sein darf? Diese 144-Hz-Monitore kosten rund 200 Euro.

Wer auf der Suche nach einem Gaming-Monitor ist, muss sich viele Fragen stellen: Wie groß soll der Bildschirm sein, welche Auflösung hat er, welcher Panel-Typ ist der richtige für meine Bedürfnisse, wie ist die Reaktionszeit und wie viele Bilder in der Sekunde zeigt mir der Bildschirm an? Die Bildwiederholrate geben Hersteller dabei in Hertz (Hz) an. Ein Monitor mit 60 Hertz zeigt 60 Bilder in der Sekunde, ein 144-Hz-Monitor entsprechend 144. Je höher die Bildwiederholrate des Bildschirms, desto geschmeidiger und flüssiger sehen Zocker actionreiche Spielsituationen. Und genau das ist für Gamer von Vorteil.

Es ist der gleiche Grund, weshalb sich Sportfans einen Fernseher mit wenigstens 120 Hertz wünschen: Die TV-Geräte zeigen Bewegungen der Fußballer oder Eishockey-Spieler viel unverschwommener als Mattscheiben, die nur 60 Hz bieten. Wer nicht zu tief für den 144hz Monitor in die Tasche greifen will, muss Abstriche bei der Auflösung und der Bildschirmdiagonale in Kauf nehmen. Unter 200 Euro ist mehr als Full HD bei einer Bildschirmdiagonalen von 24 Zoll (60,96 Zentimeter) nicht drin. Aber selbst bei Full-HD-Auflösung braucht es in den meisten Spielen schon einen leistungsstarken Gaming-Computer, der auch wirklich genügend Bilder in der Sekunde liefert, um den 144-Hz-Monitor voll auszukosten.

1. 144-Hz-Monitor: Acer Nitro XV240YP

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

Full HD 1920 x 1080 Bildschirmtechnologie: IPS-Panel

IPS-Panel Bildschirmdiagonale: 23,8 Zoll, 60 Zentimeter

23,8 Zoll, 60 Zentimeter Reaktionszeit: 2 Millisekunden

2 Millisekunden Hardware-Schnittstelle: HDMI , DisplayPort 1.2, DVI-D

HDMI , DisplayPort 1.2, DVI-D Höhenverstellbar: Nein

Los geht es mit dem Acer Nitro XV240YP. Als Display-Technologie kommt ein IPS-Panel zum Einsatz. Die verbreitetsten Panel-Typen sind TN, IPS und VA. Generell gilt: TN-Monitore sind schnell, bieten aber einen geringeren Blickwinkel. Schauen Sie seitlich auf den Monitor, erkennen Sie weniger. IPS-Monitore bieten dagegen schönere Farben als VA-Panel und TN-Panel, aber die einzelnen Pixel wechseln zwischen hell und dunkel etwas langsamer. Wer kontrastreiche Bilder will – also ein tiefes Schwarz und helles Weiß – setzt auf ein VA-Panel. Mit einer Reaktionszeit von 2 Millisekunden ist der Acer Nitro XV240YP für ein IPS-Panel durchaus flott. Per HDMI, DisplayPort 1.2 oder DVI-D-Schnittstelle verbinden Sie den Monitor mit dem Computer. Schön: Der Monitor ist höhenverstellbar.

2. BenQ ZOWIE XL2411K

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

Full HD 1920 x 1080 Bildschirmtechnologie: TN-Panel

TN-Panel Bildschirmdiagonale: 24 Zoll, 60,96 Zentimeter

24 Zoll, 60,96 Zentimeter Reaktionszeit: 1 Millisekunde

1 Millisekunde Hardware-Schnittstelle: 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Höhenverstellbar: Ja

Zu den beliebtesten Gaming-Monitoren gehören die Zowie-Modelle von BenQ. Unter 200 Euro hat der Hersteller den Zowie XL2411K im Angebot. Und der hat es für den Preis durchaus in sich: Er brilliert mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde bei einer Bildschirmdiagonale von 60,96 Zentimetern. Möglich macht die schnelle Reaktionszeit das TN-Panel des Monitors. Vor allem E-Sportler, die Spiele wie "League of Legends" oder "Counter Strike – Global Offensive" spielen, dürfte der Monitor deshalb reizen. Außerdem ist er in der Höhe verstellbar und lässt sich neigen.

3. Iiyama G-Master G2466HSU-B1

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

Full HD 1920 x 1080 Bildschirmtechnologie: VA-Panel

VA-Panel Bildschirmdiagonale: 24 Zoll, 62 Zentimeter

24 Zoll, 62 Zentimeter Reaktionszeit: 1 Millisekunde

1 Millisekunde Hardware-Schnittstelle: HDMI, DisplayPort, USB 2.0

HDMI, DisplayPort, USB 2.0 Höhenverstellbar: Nein

Nein FreeSync

Der Iiyama G-MASTER GB2466HSU-B1 kommt mit VA-Panel daher. Seine Reaktionszeit beträgt auch 1 Millisekunde. Im Vergleich zum Dell-Modell ist der Monitor von Iiyama mit 24 Zoll gleich groß. Schade: Er lässt sich nicht in der Höhe verstellen, ist aber neigbar. Außerdem bietet der Monitor sogar eine Bildwiederholrate von 165 Hertz und hat FreeSync an Bord.

4. Philips 242E1GAJ

Auflösung: Full HD 1920 x 1080

Full HD 1920 x 1080 Bildschirmtechnologie: VA-Panel

VA-Panel Bildschirmdiagonale: 23,8 Zoll, 60 Zentimeter

23,8 Zoll, 60 Zentimeter Reaktionszeit: 1 Millisekunde

1 Millisekunde Hardware-Schnittstelle: DisplayPort, HDMI

DisplayPort, HDMI Höhenverstellbar: Nein

Nein FreeSync

Der Philips 242E1GAJ gleicht dem Viewsonic VX2458-C-MHD in der Technologie: Der Hersteller spendiert dem Monitor ein VA-Panel. Spiele zeigt der Philips 242E1GAJ auf einer Bildschirmdiagonalen von 60 Zentimetern in Full-HD-Auflösung an. Seine Reaktionszeit beträgt 1 Millisekunde und FreeSync ist wie bei allen vorgestellten Monitoren ebenfalls an Bord. Über DispalyPort- oder HDMI-Schnittstelle spielt der Monitor die Bilder der Grafikkarte aus. Höhenverstellbar ist Monitor leider nicht.

5. 144-Hz-Monitor: HP Omen 25

Auflösung: Full HD 1920 x 1280

Full HD 1920 x 1280 Bildschirmtechnologie: TN -Panel

-Panel Bildschirmdiagonale: 25 Zoll, 62,23 Zentimeter

25 Zoll, 62,23 Zentimeter Reaktionszeit: 1 Millisekunde

1 Millisekunde Hardware-Schnittstellen: 2x HDMI, 1 x DisplayPort

2x HDMI, 1 x DisplayPort Höhenverstellbar: Nein

Nein FreeSync

Der HP Omen 25 ist ein weiterer 144-Hz-Monitor im Bunde. Er ist mit einer Bildschirmdiagonale von 62,23 Zoll fasst zwei Zentimeter größer als der Philips 242E1GAJ. HP wiederum setzt wie Dell und Iiyama auf ein flottes TN-Panel mit schwächerem Blickwinkel. Spiele laufen maximal in Full-HD-Auflösung über den Bildschirm. Seine Reaktionszeit beträgt 1 Millisekunde. Schade: Der Monitor ist nicht höhenverstellbar. Per HDMI oder DisplayPort bekommt der Bildschirm Bilder der Grafikkarte geliefert. FreeSync ist ebenfalls an Bord.

WQHD mit 144 Hz: Fünf Modelle bis 350 Euro

Dank immer leistungsfähigerer Grafikkarten greifen immer mehr Spieler zu höheren Auflösungen beim Gaming-Monitor. Klar, je höher die Auflösung, desto knackiger das Bild. Allerdings kosten WQHD-Monitore (2540 x 1440 Pixel) auch deutlich mehr als normale Full-HD-Bildschirme – erst recht, wenn sie mit 144 Hz laufen sollen. Zocker sollten – je nach Panel und Hersteller – um die 300 Euro für einen WQHD-Monitor mit 144 Hz einplanen.

1. Lenovo G32qc-10

Auflösung: WQHD 2560 x 1440

WQHD 2560 x 1440 Bildschirmtechnologie: VA-Panel

VA-Panel Bildschirmdiagonale: 32 Zoll, 80 Zentimeter, Curved

32 Zoll, 80 Zentimeter, Curved Reaktionszeit: 1 Millisekunde im MPRT-Modus

1 Millisekunde im MPRT-Modus Hardware-Schnittstellen: 1x HDMI, 1x DisplayPort

1x HDMI, 1x DisplayPort Höhenverstellbar: Ja

Ja FreeSync

Mit 31,5 Zoll gehört der Lenovo G32qc-10 zu den größeren Monitoren in der Kategorie um die 350 Euro. Normalerweise rangieren hier Bildschirme mit 27 Zoll. Lenovo setzt auf ein VA-Panel, das gute Kontraste bietet, aber leider nicht so gute Farben wie ein IPS-Panel. An Hardware-Schnittstellen ist der Monitor etwas limitiert. Lediglich einen HDMI-, und einen DisplayPort-Anschluss spendiert der Hersteller ihm. Zocker sollten den Bildschirm über DisplayPort verbinden, wenn sie hohe Bildwiederholraten bei WQHD-Auflösung genießen wollen.

2. 144-Hz-Monitor: Acer ED270UP

Auflösung: WQHD 2560 x 1440

WQHD 2560 x 1440 Bildschirmtechnologie: VA-Panel

VA-Panel Bildschirmdiagonale: 27 Zoll, 69 Zentimeter, Curved

27 Zoll, 69 Zentimeter, Curved Reaktionszeit: 1 Millisekunde

1 Millisekunde Hardware-Schnittstellen: 2x HDMI, 1x DisplayPort

2x HDMI, 1x DisplayPort Höhenverstellbar: Nein

Nein Adaptive Sync

Eine Nummer kleiner aber auch deutlich günstiger ist der Acer ED270UP. Dafür brilliert der Monitor gar mit einer Bildwiederholrate von bis 165 Hz. Um die auch wirklich auszukosten, braucht es eine starke Grafikkarte. Übrigens: Wer die noch nicht in seinem Computer verbaut hat, kann die Bildwiederholrate unter die erweiterten Anzeigeeinstellungen von Windows herunter stellen. Leider fehlt dem ED270UP die AMD-FreeSync-Technologie. Stattdessen setzt Acer auf Adaptive Sync und damit dem Vorläufer von FreeSync.

3. Acer VG270UP

Auflösung: WQHD 2560 x 1440

WQHD 2560 x 1440 Bildschirmtechnologie: IPS-Panel

IPS-Panel Bildschirmdiagonale: 27 Zoll, 69 Zentimeter

27 Zoll, 69 Zentimeter Reaktionszeit: 1 Millisekunde

1 Millisekunde Hardware-Schnittstellen: 2x HDMI, 1x DisplayPort

2x HDMI, 1x DisplayPort Höhenverstellbar: Nein

Nein FreeSync

Gleicher Hersteller, anderes Panel – beim VG270UP setzt Acer auf die IPS-Technologie. Deren Vorteil gegenüber VA- und TN-Panel sind bessere Farben. Allerdings ist die Reaktionszeit bei IPS-Panelen etwas langsamer. Gegenüber anderen WQHD-Monitoren mit 144 Hz sortiert sich der VG270UP in einer etwas höheren Preiskategorie ein. Leider fehlt dem Monitor aber ein praktisches USB-Hub, um Maus oder Tastatur zu verbinden. Immerhin verfügt er über zwei HDMI-Buchsen. Zocker verbinden den Bildschirm trotzdem lieber über DisplayPort mit dem Computer, weil darüber die 144 Hz in Verbindung mit WQHD-Auflösung durchkommen.

4. AOC Gaming Q27G2U

Auflösung: WQHD 2560 x 1440

WQHD 2560 x 1440 Bildschirmtechnologie: VA-Panel

VA-Panel Bildschirmdiagonale: 27 Zoll, 69 Zentimeter

27 Zoll, 69 Zentimeter Reaktionszeit: 1 Millisekunde

1 Millisekunde Hardware-Schnittstellen: USB-Hub, 2x HDMI, 1x DisplayPort

USB-Hub, 2x HDMI, 1x DisplayPort Höhenverstellbar: Ja

Ja FreeSync

Premium-Hersteller AOC hat ebenfalls einen Gaming-Monitor mit WQHD-Auflösung und 144-Hz-Bildwiederholrate im Angebot. Der AOC Gaming Q27G2U brilliert durch ein USB-Hub und Höhenverstellbarkeit. Deshalb eignet sich der Monitor nicht nur exzellent zum Zocken, sondern ist auch ein formidabler Begleiter im Homeoffice. Dank zwei HDMI-Buchsen und einem DisplayPort-Anschluss finden sowohl Gaming-Computer als auch Arbeitslaptop genug Anschlussoptionen, um ein Bild an den Monitor weiterzugeben.

5. HP X27i 2K

Auflösung: WQHD 2560 x 1440

WQHD 2560 x 1440 Bildschirmtechnologie: IPS-Panel

IPS-Panel Bildschirmdiagonale: 27 Zoll, 69 Zentimeter

27 Zoll, 69 Zentimeter Reaktionszeit: 4 Millisekungen

4 Millisekungen Hardware-Schnittstellen: 1x HDMI, 1x DisplayPort

1x HDMI, 1x DisplayPort Höhenverstellbar: Ja

Ja FreeSync

Den Abschluss der WQHD-Monitore mit 144 Hz markiert wieder ein HP-Modell und zwar in Form des HP X27i 2K. Er bietet leider nur einen HDMI- und einen DisplayPort-Anschluss. Dafür ist er höhenverstellbar. Preislich nimmt er sich mit dem AOC Q27G2U nicht viel. Allerdings verbaut HP ein IPS-Panel. Wem die wenigen Anschlussmöglichkeiten egal sind, hat also die Qual der Wahl: schöne Farben (IPS) oder gute Kontraste (VA). Im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist der HP-Monitor mit einer Reaktionszeit von 4 Millisekunden etwas langsamer.

